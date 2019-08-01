Инсайдеры Office могут установить сборку 12325.20240
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:37
- Просмотров: 107
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12325.20240).
Excel
Принесите контекст вместе с вашими объектами SVG!: Теперь вы можете сохранять текст в картах, диаграммах и других векторах SVG при преобразовании этих объектов в Office.
PowerPoint
Принесите контекст вместе с вашими объектами SVG!: Теперь вы можете сохранять текст в картах, диаграммах и других векторах SVG при преобразовании этих объектов в Office.
Известные исправления
Outlook
• Исправлена проблема, которая вызвала зависания пользователей в Outlook при получении настроек облака;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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