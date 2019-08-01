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Инсайдеры Office могут установить сборку 12325.20240

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:37
  • Просмотров: 107

Инсайдеры Office могут установить сборку 12325.20240

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12325.20240).

Excel

Принесите контекст вместе с вашими объектами SVG!: Теперь вы можете сохранять текст в картах, диаграммах и других векторах SVG при преобразовании этих объектов в Office.

PowerPoint

Принесите контекст вместе с вашими объектами SVG!: Теперь вы можете сохранять текст в картах, диаграммах и других векторах SVG при преобразовании этих объектов в Office.

Известные исправления

Outlook

• Исправлена проблема, которая вызвала зависания пользователей в Outlook при получении настроек облака;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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