Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12430.20008
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:44
- Просмотров: 134
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.12430.20008).
Outlook
Ограничение конфиденциальных данных в уведомлениях
Храните конфиденциальную информацию в тайне от случайных наблюдателей! Теперь администратор может защитить конфиденциальные данные организации, которые могут быть в уведомлениях для таких элементов, как уведомления о собраниях и сообщениях. При включенной настройке такие сведения, как адрес отправителя, тема сообщения и предварительный просмотр короткого сообщения тела сообщения, могут быть скрыты на экране блокировки, пока вы не аутентифицируете свое устройство для их просмотра.
Узнать больше
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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