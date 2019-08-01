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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12430.20008

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:44
  • Просмотров: 134

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12430.20008

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.12430.20008).

Outlook

Ограничение конфиденциальных данных в уведомлениях

Храните конфиденциальную информацию в тайне от случайных наблюдателей! Теперь администратор может защитить конфиденциальные данные организации, которые могут быть в уведомлениях для таких элементов, как уведомления о собраниях и сообщениях. При включенной настройке такие сведения, как адрес отправителя, тема сообщения и предварительный просмотр короткого сообщения тела сообщения, могут быть скрыты на экране блокировки, пока вы не аутентифицируете свое устройство для их просмотра.

Узнать больше

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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