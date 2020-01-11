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Инсайдеры Office могут установить сборку 12430.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: 11-01-2020, 19:28
  • Просмотров: 190

Инсайдеры Office могут установить сборку 12430.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12430.20000).

Word

Новые функции

Легко выделяйте чернила в Word, рисуя вокруг них фигуру

Вам нравится помечать ваши документы чернилами? Хотели бы вы удалить только несколько чернильных комментариев? Теперь вы можете легко выбрать чернильный объект, встроенный в текст, и удалить его. Функция Lasso Select будет автоматически игнорировать текст во время выделения.



Сохраняйте объекты как картинки

Фигуры, иконки, картинки, о боже! Теперь вы можете быстро и легко сохранять объекты в Word и Excel через меню правой кнопки мыши.



Известные исправления

• Исправлена проблема, когда удаление комментария в конце списка комментариев приводило к прокрутке панели вверх;

Outlook

Новые функции

Сохраняйте объекты как картинки

Смотрите выше.

OneNote

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой вкладки страниц могли выглядеть слишком маленькими и близко друг к другу при разрешении 100%;

Excel

Новые функции

Сохраняйте объекты как картинки

Смотрите выше.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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