Инсайдеры Office могут установить сборку 12430.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: 11-01-2020, 19:28
- Просмотров: 190
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12430.20000).
Word
Новые функции
Легко выделяйте чернила в Word, рисуя вокруг них фигуру
Вам нравится помечать ваши документы чернилами? Хотели бы вы удалить только несколько чернильных комментариев? Теперь вы можете легко выбрать чернильный объект, встроенный в текст, и удалить его. Функция Lasso Select будет автоматически игнорировать текст во время выделения.
Сохраняйте объекты как картинки
Фигуры, иконки, картинки, о боже! Теперь вы можете быстро и легко сохранять объекты в Word и Excel через меню правой кнопки мыши.
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда удаление комментария в конце списка комментариев приводило к прокрутке панели вверх;
Outlook
Новые функции
Сохраняйте объекты как картинки
Смотрите выше.
OneNote
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой вкладки страниц могли выглядеть слишком маленькими и близко друг к другу при разрешении 100%;
Excel
Новые функции
Сохраняйте объекты как картинки
Смотрите выше.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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