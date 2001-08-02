Инсайдеры Office могут установить сборку 20010802
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- Категория: Office 2019
- Дата: 12-01-2020, 21:24
- Просмотров: 146
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20010802).
Outlook
Исправления ошибок
• Композиция: больше не отображается запрос «Завершить сообщение без темы?»;
• Календарь: обновление времени напоминания для существующих событий с None до At event start теперь работает;
• Календарь: правильное время напоминания теперь проверяется во всплывающей кнопке напоминания;
• Список сообщений: VoiceOver теперь объявляет о состоянии выбора кнопок «Фокусировка» и «Другие» для папки «Входящие»;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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