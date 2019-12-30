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Инсайдеры Office могут установить сборку 12430.20050

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 18:37
  • Просмотров: 43


Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12430.20050).

PowerPoint

Один слайд, один кадр. Легко создавайте циклические GIF-файлы в PowerPoint. Если у вас есть идея GIF, теперь вы можете использовать PowerPoint как инструмент для воплощения вашей идеи в жизнь. Откройте PowerPoint, вставьте мультимедиа, анимацию и текст на слайд, а затем экспортируйте или сохраните в виде анимированного GIF-файла.

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Outlook

Поиск по нескольким учетным записям электронной почты стал еще проще

Если к Outlook подключено несколько учетных записей, поиск электронной почты может занять некоторое время. Параметр «Все почтовые ящики» теперь поддерживает «Лучшие результаты», расширенный сервис поиска, который возвращает более релевантные результаты.

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Инсайдеры Office могут установить сборку 12430.20050


Стандартизация имен групп

Теперь ваша организация может стандартизировать и управлять созданием имен групп. Использование согласованной стратегии именования облегчит идентификацию групп в каталоге вашей компании. С новой политикой именования групп администраторы могут определять соглашения об именах при создании групп. Они могут потребовать добавления определенного префикса и/или суффикса к имени. Они также могут блокировать использование определенных слов.

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Word, Excel

Сохраняйте объекты как картинки

Фигуры, иконки, картинки, о боже! Теперь вы можете быстро и легко сохранять объекты в Word и Excel через меню правой кнопки мыши.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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