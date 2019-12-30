Инсайдеры Office могут установить сборку 12430.20050
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 18:37
- Просмотров: 43
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12430.20050).
PowerPoint
Один слайд, один кадр. Легко создавайте циклические GIF-файлы в PowerPoint. Если у вас есть идея GIF, теперь вы можете использовать PowerPoint как инструмент для воплощения вашей идеи в жизнь. Откройте PowerPoint, вставьте мультимедиа, анимацию и текст на слайд, а затем экспортируйте или сохраните в виде анимированного GIF-файла.
Узнать больше
Outlook
Поиск по нескольким учетным записям электронной почты стал еще проще
Если к Outlook подключено несколько учетных записей, поиск электронной почты может занять некоторое время. Параметр «Все почтовые ящики» теперь поддерживает «Лучшие результаты», расширенный сервис поиска, который возвращает более релевантные результаты.
Узнать больше
Стандартизация имен групп
Теперь ваша организация может стандартизировать и управлять созданием имен групп. Использование согласованной стратегии именования облегчит идентификацию групп в каталоге вашей компании. С новой политикой именования групп администраторы могут определять соглашения об именах при создании групп. Они могут потребовать добавления определенного префикса и/или суффикса к имени. Они также могут блокировать использование определенных слов.
Узнать больше
Word, Excel
Сохраняйте объекты как картинки
Фигуры, иконки, картинки, о боже! Теперь вы можете быстро и легко сохранять объекты в Word и Excel через меню правой кнопки мыши.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 36
Пользователей: 5
Гостей: 31
Роботы: Yandex Google
DavidFlozy Cedrickkeync Илья Toukachik DenRich2012
Пользователей: 5
Гостей: 31
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 11240
+1Комментариев: 39400
+5Пользователей: 9218