Инсайдеры Office могут установить сборку 12508.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 16:50
- Просмотров: 105
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12508.20000).
Word
Письма с уведомлениями о @Mention и комментариях теперь содержат предварительный просмотр
Когда кто-то упоминает вас в комментарии, вы получите уведомление по электронной почте, содержащее ссылку на ваш комментарий к файлу. В уведомлении по электронной почте теперь отображается предварительный просмотр текста и потока комментариев, связанных с комментарием (также известный как предварительный просмотр контекста), и вы можете ответить на комментарий непосредственно из уведомления по электронной почте (также известного как встроенные ответы).
Узнать больше
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, при которой средство проверки специальных возможностей не показывало рекомендации для фигур;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой анимация с рукописным вводом не отображалась полностью при предварительном просмотре;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, при которой сохраненные папки на панели «Избранное» периодически исчезали;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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