Инсайдеры Office могут установить сборку Build 200129
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 15:07
- Просмотров: 103
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 200129).
Excel
Исправления ошибок
• При изменении размера изображения текст в изображениях становился более размытым, чем ожидалось;
• Эмоджи в некоторых шрифтах отображались неправильно;
• Диалоговое окно фильтра иногда располагалось в верхней части окна и могло быть слегка прикрыто панелью меню Apple;
• При использовании ScreenUpdating=False в макросе, он иногда вел себя по-разному при первом запуске макроса по сравнению с последующими запусками;
• Excel могло зависнуть, если он был запущен макросом в Word или PowerPoint;
• Удержание клавиши SHIFT при открытии книги не препятствовало запуску автоматических макросов;
• Исправлены некоторые сбои и другие мелкие проблемы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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