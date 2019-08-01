Инсайдеры Office могут установить сборку 12513.20010
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 16:54
- Просмотров: 117
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12513.20010).
Excel
Новые функции
Письма с уведомлениями о @Mention и комментариях теперь содержат предварительный просмотр
Когда кто-то упоминает вас в комментарии, вы получите уведомление по электронной почте, содержащее ссылку на ваш комментарий к файлу. В уведомлении по электронной почте теперь отображается предварительный просмотр текста и потока комментариев, связанных с комментарием (также известный как предварительный просмотр контекста), и вы можете ответить на комментарий непосредственно из уведомления по электронной почте (также известного как встроенные ответы).
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда подсказка комментария не отображалась в режиме чтения с цветом страницы «Инверсия»;
• Исправлена проблема, при которой команды комментария (Редактировать комментарий, Ответить на комментарий, Удалить комментарий, Разрешить комментарий) в контекстном меню комментариев не отображались;
• Исправлена проблема, из-за которой форматирование курсива терялось после редактирования комментария, выделения текста курсивом и последующей публикации;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой электронные письма с истекшим сроком действия, основанные на политике хранения, отображали две метки. Одна показывала, что срок действия письма истекает через один день, а другая - что срок его действия истекает через два дня;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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