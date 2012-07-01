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Обновления для Office.com и лаунчера приложений Office 365

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 23:14
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Office.com — это централизованный портал для пользователей Office 365, с которого они могут начать работу и вернуться к тому, что для них наиболее важно. В разделе «Рекомендуемые» отображаются файлы, которые, скорее всего, будут доступны вашему вниманию с помощью мощи искусственного интеллекта. А раздел «Обнаружение» позволяет пользователям видеть файлы, над которыми работают их коллеги, и файлы, доступные им, о которых они, возможно, даже не подозревают. Лаунчер приложений Office 365 на Office.com упрощает открытие и переключение между различными веб-приложениями Office 365.



Microsoft развёртывает некоторые изменения для способа работы закрепленных приложений на Office.com и в лаунчере приложений:

1.Теперь Microsoft предлагает элементы управления на портале Azure Active Directory, которые позволяют администраторам прикреплять до трех приложений к Office.com и лаунчеру приложений. Любое приложение, добавленное администратором, может быть откреплено пользователем в любое время.
2. Нет необходимости вручную прикреплять приложения к лаунчеру приложений, потому что теперь система автоматически прикрепляет приложения для вас на основе использования. Любое приложение, добавленное автоматически, можно открепить в любое время.
3. В предыдущем опыте приложения были удалены после того, как они не использовались в течение определенного периода времени. В обновленном опыте приложения будут оставаться до тех пор, пока их не открепят вручную.



Microsoft также предоставляет администраторам возможность группировать приложения и настраивать вид галереи Office 365, что позволяет пользователям исследовать и изучать доступные приложения.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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