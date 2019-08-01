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Инсайдеры Office могут установить сборку 12527.20040

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 17:26
  • Просмотров: 99

Инсайдеры Office могут установить сборку 12527.20040

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12527.20040).

Access

Новая функция

Будьте более продуктивны при редактировании запросов

Чтобы еще больше продвинуть редактирование на основе запросов и улучшить пользовательский опыт, Microsoft рада поделиться первым раундом улучшений Query Design. Это включает в себя диалоговое окно поиска и замены в тексте SQL, дополнительные параметры щелчка правой кнопкой мыши в конструкторе запросов и множество улучшений в окне взаимосвязей (выбор нескольких таблиц, настройка края таблицы, прокрутка колесика мыши).



Известные исправления

• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что приложение Microsoft Access не могло идентифицировать столбец идентификатора в связанной таблице SQL Server, что могло привести к неправильному сообщению об удалении строк;
• Microsoft исправила проблему с использованием ADODB. Объект Recorder в коде VB мог некорректно сообщить об ошибке;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда при включенном SlideTrack и закрытой панели комментариев сочетание клавиш Ctrl + Alt + M могло не открыть панель комментариев;
• Исправлена проблема, из-за которой при переходе назад и вперед между карточками комментариев иногда отображался первоначально выбранный комментарий с выделением хайлайтера;
• Исправлена проблема, когда при соавторстве документа черновая версия корневого комментария могла не сохраняться;
• Исправлена проблема, из-за которой при обновлении и прокрутке оглавления иногда могла отображаться серая область над документом;
• Исправлена проблема, из-за которой использование «Browse» для сохранения файла не работало, если комментарий был написан, но не опубликован, и пользователь пытался сохранить файл;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда после закрытия файла приложение PowerPoint не сразу удаляло его из коллекции презентаций, если были запущены какие-либо обработчики событий. Следовательно, количество открытых презентаций, сообщаемых объектной моделью, неверно, и закрытие PowerPoint предотвращалось;
• Исправлена проблема с хайлайтером, когда белый текст с темными цветами хайлайтера печатался как черный в оттенках серого;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel получало сбой при использовании функции «Текст по столбцам» с динамическими массивами;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой при прокрутке календаря с просмотром месяца не отображались предыдущие события календаря;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою пользователей при просмотре более 30 календарей в среде Citrix;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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