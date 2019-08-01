Инсайдеры Office могут установить сборку 12527.20040
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 17:26
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12527.20040).
Access
Новая функция
Будьте более продуктивны при редактировании запросов
Чтобы еще больше продвинуть редактирование на основе запросов и улучшить пользовательский опыт, Microsoft рада поделиться первым раундом улучшений Query Design. Это включает в себя диалоговое окно поиска и замены в тексте SQL, дополнительные параметры щелчка правой кнопкой мыши в конструкторе запросов и множество улучшений в окне взаимосвязей (выбор нескольких таблиц, настройка края таблицы, прокрутка колесика мыши).
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что приложение Microsoft Access не могло идентифицировать столбец идентификатора в связанной таблице SQL Server, что могло привести к неправильному сообщению об удалении строк;
• Microsoft исправила проблему с использованием ADODB. Объект Recorder в коде VB мог некорректно сообщить об ошибке;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда при включенном SlideTrack и закрытой панели комментариев сочетание клавиш Ctrl + Alt + M могло не открыть панель комментариев;
• Исправлена проблема, из-за которой при переходе назад и вперед между карточками комментариев иногда отображался первоначально выбранный комментарий с выделением хайлайтера;
• Исправлена проблема, когда при соавторстве документа черновая версия корневого комментария могла не сохраняться;
• Исправлена проблема, из-за которой при обновлении и прокрутке оглавления иногда могла отображаться серая область над документом;
• Исправлена проблема, из-за которой использование «Browse» для сохранения файла не работало, если комментарий был написан, но не опубликован, и пользователь пытался сохранить файл;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда после закрытия файла приложение PowerPoint не сразу удаляло его из коллекции презентаций, если были запущены какие-либо обработчики событий. Следовательно, количество открытых презентаций, сообщаемых объектной моделью, неверно, и закрытие PowerPoint предотвращалось;
• Исправлена проблема с хайлайтером, когда белый текст с темными цветами хайлайтера печатался как черный в оттенках серого;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel получало сбой при использовании функции «Текст по столбцам» с динамическими массивами;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой при прокрутке календаря с просмотром месяца не отображались предыдущие события календаря;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою пользователей при просмотре более 30 календарей в среде Citrix;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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