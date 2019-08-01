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Инсайдеры Office могут установить сборку 12607.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 16:24
  • Просмотров: 76

Инсайдеры Office могут установить сборку 12607.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12607.20000).

Word

Новая функция

Найдите Ink Editor в наборе инструментов для рисования

Microsoft собрала все ваши инструменты вместе в наборе инструментов, включая интеллектуальное перо, позволяющее редактировать текст с помощью жестов рукописного ввода. Кроме того, ваш маркер теперь привязывается к тексту напрямую.





Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой изображения в документе теряли прозрачность при экспорте в PDF;

Outlook

Новая функция

Новый опыт для сетей Wi-Fi в неволе

Вы когда-нибудь подключались к сети Wi-Fi, для входа в которую требовалась веб-страница? Outlook теперь обнаруживает это и помогает вам подключиться.

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи теряли доступ к диалоговому окну разрешения календаря «Free Busy Options»;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели ошибку «Извините, у нас проблемы с открытием этого элемента» при попытке открыть экземпляры в некоторых повторяющихся собраниях, отправленных из другого часового пояса;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли повторно открыть файл .msg после перетаскивания вложения из этого сообщения;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели, как изменяются имена вложенных файлов после загрузки из Outlook в OneDrive, когда имя вложения содержало скобки;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось сохранить файл в PowerPoint или Word, содержащий диаграмму Excel;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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