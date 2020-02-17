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Приложение Office доступно для всех пользователей Android

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 16:52
  • Просмотров: 206


Ресурс Android Police сообщил, что приложение Office доступно для всех пользователей Android.

Приложение Office доступно для всех пользователей Android






Помимо функций Word, Excel и PowerPoint, есть также интеграция с Office Lens и Sticky Notes. Кроме того, есть новые функции, которые помогут вам создавать контент с вашего телефона, такие как возможность преобразования изображения таблицы в электронную таблицу Excel.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
androidpolice.com
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