Приложение Office доступно для всех пользователей Android
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 16:52
- Просмотров: 206
Ресурс Android Police сообщил, что приложение Office доступно для всех пользователей Android.
Помимо функций Word, Excel и PowerPoint, есть также интеграция с Office Lens и Sticky Notes. Кроме того, есть новые функции, которые помогут вам создавать контент с вашего телефона, такие как возможность преобразования изображения таблицы в электронную таблицу Excel.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
androidpolice.com
androidpolice.com
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