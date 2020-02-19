Приложение Office доступно для всех пользователей iOS
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 19:24
- Просмотров: 150
Ресурс Mac Rumors сообщил, что приложение Office доступно для всех пользователей iOS.
Основным преимуществом унифицированного приложения Office является то, что оно требует только одной загрузки с гораздо меньшим размером файла, но у него есть несколько уникальных функций, включая интеграцию камеры для простого преобразования фотографий документов и таблиц в файлы Word и Excel. Приложение также имеет новую панель «Действия», которая поддерживает ряд общих задач, таких как подписание PDF-файлов и сканирование QR-кодов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
macrumors.com
macrumors.com
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