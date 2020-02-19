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Инсайдеры Office могут установить сборку 12615.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 14:34
  • Просмотров: 75

Инсайдеры Office могут установить сборку 12615.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12615.20000).

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Project, Publisher и Visio

Новая функция

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Основываясь на ваших отзывах, Microsoft добавила новое поле ввода в диалоговом окне цветов для шестнадцатеричных значений цвета! Никогда больше вы не будете тратить время на преобразование значений шестнадцатеричных цветов в значения RGB.



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Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая могла возникнуть у пользователей при переименовании показателей сводной таблицы;
• Исправлена проблема, из-за которой CSV-файлы загружались неправильно, когда первое слово в файле было TABLE;
• Исправлена проблема, из-за которой документы, использующие свойства Multichoice/Lookup/Managed-metadata, не сохранялись в библиотеке документов SharePoint, если эти свойства превышали 255 символов. Лимит символов теперь составляет 2408 символов;
• Исправлена проблема с производительностью, которая могла возникнуть у пользователей при использовании макроса VBA для очистки содержимого диапазона;
• Исправлена проблема, из-за которой пользовательский интерфейс мигал, когда пользователи выполняли макрос, взаимодействующий с лентой;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи могли испытывать сбои при переключении между двумя книгами, имеющими разные уровни масштабирования;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook неожиданно генерировало выходные данные журнала в некоторых сценариях, даже когда ведение журнала было отключено;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли открывать сообщения общих папок, когда приложение Outlook было оставлено на ночь;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопки «Разрешить» и «Запретить» на странице разрешений были отключены во время процесса аутентификации при добавлении учетной записи Gmail;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой документы, использующие свойства Multichoice/Lookup/Managed-metadata, не сохранялись в библиотеке документов SharePoint, если эти свойства превышали 255 символов. Лимит символов теперь составляет 2408 символов;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, при которой карточки комментариев не всегда выделялись при наведении указателя мыши на карточку комментариев;
• Исправлена проблема, из-за которой документы, использующие свойства Multichoice/Lookup/Managed-metadata, не сохранялись в библиотеке документов SharePoint, если эти свойства превышали 255 символов. Лимит символов теперь составляет 2408 символов;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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