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Инсайдеры Office могут установить сборку 200224

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 17:48
  • Просмотров: 81

Инсайдеры Office могут установить сборку 200224

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 200224).

Повысьте производительность с раздельным видом в Outlook *

Воспользуйтесь преимуществом большего экрана на вашем iPad с новой многооконной поддержкой Outlook. Открывайте несколько сообщений или просматривайте список сообщений и календарь одновременно и легко перемещайтесь между окнами.

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* Требуется iOS 13.

Word

Печатайте своим голосом

Теперь вы можете использовать свой голос для создания контента. Использование голоса для диктовки контента является более быстрым и более прямым способом выразить мысль в документе.



Excel

Просмотр карт

Нужен более простой способ работы с таблицами? Проверьте представление карт.



PowerPoint

Лучше рукописный ввод в форме диаграмм

Переходите от рукописного ввода свободной формы к фигурам Office, тексту или математическому выражению за пару штрихов. Обратите внимание, что теперь вы можете перемещать объекты после того, как они были нарисованы и соединены, не боясь потерять соединение.

Самая левая опция, которая появляется, позволяет вам вернуться к рукописному вводу, который вы нарисовали. Другие опции — это опции того, что вы рисуете. Коснитесь нужного или нажмите ESC, чтобы закрыть всплывающее окно.

Outlook

Отправьте это со стилем

Добавьте немного пиццы в ваши сообщения, применяя базовое форматирование. Новая панель инструментов, удобно расположенная внизу окна Compose, включает в себя:

• Bold;
• Italics;
• Underline;
• Bulleted lists;
• Numbered lists;
• Linking;
• (3) Three font styles;

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Добавьте дополнительных участников

Добавляйте людей на свои мероприятия в качестве необязательных или обязательных.



Делегатские почтовые ящики

Почтовые ящики делегатов позволяют вам предоставлять права на управление вашей почтой кому-то в вашей организации, что позволяет вам повысить производительность труда за счет других.

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Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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