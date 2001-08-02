Инсайдеры Office могут установить сборку 200224
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 17:48
- Просмотров: 81
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 200224).
Повысьте производительность с раздельным видом в Outlook *
Воспользуйтесь преимуществом большего экрана на вашем iPad с новой многооконной поддержкой Outlook. Открывайте несколько сообщений или просматривайте список сообщений и календарь одновременно и легко перемещайтесь между окнами.
Узнать больше
* Требуется iOS 13.
Word
Печатайте своим голосом
Теперь вы можете использовать свой голос для создания контента. Использование голоса для диктовки контента является более быстрым и более прямым способом выразить мысль в документе.
Excel
Просмотр карт
Нужен более простой способ работы с таблицами? Проверьте представление карт.
PowerPoint
Лучше рукописный ввод в форме диаграмм
Переходите от рукописного ввода свободной формы к фигурам Office, тексту или математическому выражению за пару штрихов. Обратите внимание, что теперь вы можете перемещать объекты после того, как они были нарисованы и соединены, не боясь потерять соединение.
Самая левая опция, которая появляется, позволяет вам вернуться к рукописному вводу, который вы нарисовали. Другие опции — это опции того, что вы рисуете. Коснитесь нужного или нажмите ESC, чтобы закрыть всплывающее окно.
Outlook
Отправьте это со стилем
Добавьте немного пиццы в ваши сообщения, применяя базовое форматирование. Новая панель инструментов, удобно расположенная внизу окна Compose, включает в себя:
• Bold;
• Italics;
• Underline;
• Bulleted lists;
• Numbered lists;
• Linking;
• (3) Three font styles;
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Добавьте дополнительных участников
Добавляйте людей на свои мероприятия в качестве необязательных или обязательных.
Делегатские почтовые ящики
Почтовые ящики делегатов позволяют вам предоставлять права на управление вашей почтой кому-то в вашей организации, что позволяет вам повысить производительность труда за счет других.
Узнать больше
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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