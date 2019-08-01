Инсайдеры Office могут установить сборку 200226
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:31
- Просмотров: 96
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 200226).
Автоматическое использование новых типов данных в Excel
Когда вы вводите значение данных, которое напоминает возможный запас или географическое местоположение, Excel предлагает преобразовать его в соответствующий связанный тип данных - Запасы или География. Попробуйте!
PowerPoint
Знай, что будет дальше
Во время презентации можно скрыть текущий вид слайдов в представлении «Презентатор» и отображать только следующий слайд (и более крупную панель «Примечания») в течение всей презентации. Все, что вам нужно сделать, это перетащить разделитель строк в левую часть экрана, чтобы свернуть текущий вид слайдов.
Excel
Обновление запросов из SQL Server
Теперь вы можете обновить запросы Power Query из Microsoft SQL Server.
Узнать другие подробности можно pu]здесь[/u].
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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