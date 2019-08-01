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Инсайдеры Office могут установить сборку 200226

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:31
  • Просмотров: 96


Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 200226).

Автоматическое использование новых типов данных в Excel

Когда вы вводите значение данных, которое напоминает возможный запас или географическое местоположение, Excel предлагает преобразовать его в соответствующий связанный тип данных - Запасы или География. Попробуйте!

Инсайдеры Office могут установить сборку 200226


PowerPoint

Знай, что будет дальше

Во время презентации можно скрыть текущий вид слайдов в представлении «Презентатор» и отображать только следующий слайд (и более крупную панель «Примечания») в течение всей презентации. Все, что вам нужно сделать, это перетащить разделитель строк в левую часть экрана, чтобы свернуть текущий вид слайдов.



Excel

Обновление запросов из SQL Server

Теперь вы можете обновить запросы Power Query из Microsoft SQL Server.



Узнать другие подробности можно pu]здесь[/u].
Илья Источник:
insider.office.com
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