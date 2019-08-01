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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12624.20052

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:28
  • Просмотров: 80

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12624.20052

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.12624.20052).

Будьте в курсе того, что происходит в вашей организации в Outlook

Функция «Обнаружение» использует методы машинного обучения для идентификации документов, которые популярны среди близких вам людей в вашей организации,а затем отображает их в виде предложений результатов на странице поиска в Outlook mobile. Это может включать как документы, которые вы видели ранее, так и документы, которые вам пока неизвестны.



Word

Печатайте своим голосом

Теперь вы можете использовать свой голос для создания контента. Использование голоса для диктовки контента является более быстрым и более прямым способом выразить мысль в документе.

Excel

Быстрое редактирование данных на ходу

Нужен более простой способ работы с таблицами? Проверьте представление карт.



Outlook

Делегатские почтовые ящики

Почтовые ящики делегатов позволяют вам предоставлять права на управление вашей почтой кому-то в вашей организации, что позволяет вам повысить производительность труда за счет других.



Быстрый доступ к вашим файлам

Ваши последние файлы теперь находятся в центре внимания! Благодаря добавленной поддержке OneDrive, SharePoint, Google Drive, Dropbox и Box теперь можно легко находить, прикреплять или просматривать файлы.



Рукописный ввод на фотографиях

Укажите на каждую деталь. Теперь вы можете комментировать свои фотографии и документы, рисуя на экране пальцем или стилусом!



Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
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