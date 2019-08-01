Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12624.20052
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:28
- Просмотров: 80
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.12624.20052).
Будьте в курсе того, что происходит в вашей организации в Outlook
Функция «Обнаружение» использует методы машинного обучения для идентификации документов, которые популярны среди близких вам людей в вашей организации,а затем отображает их в виде предложений результатов на странице поиска в Outlook mobile. Это может включать как документы, которые вы видели ранее, так и документы, которые вам пока неизвестны.
Word
Печатайте своим голосом
Теперь вы можете использовать свой голос для создания контента. Использование голоса для диктовки контента является более быстрым и более прямым способом выразить мысль в документе.
Excel
Быстрое редактирование данных на ходу
Нужен более простой способ работы с таблицами? Проверьте представление карт.
Outlook
Делегатские почтовые ящики
Почтовые ящики делегатов позволяют вам предоставлять права на управление вашей почтой кому-то в вашей организации, что позволяет вам повысить производительность труда за счет других.
Быстрый доступ к вашим файлам
Ваши последние файлы теперь находятся в центре внимания! Благодаря добавленной поддержке OneDrive, SharePoint, Google Drive, Dropbox и Box теперь можно легко находить, прикреплять или просматривать файлы.
Рукописный ввод на фотографиях
Укажите на каждую деталь. Теперь вы можете комментировать свои фотографии и документы, рисуя на экране пальцем или стилусом!
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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