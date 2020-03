Инсайдеры Office могут установить сборку 12624.20086

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12624.20086).• Исправлена проблема, которая не позволяла пользователям прикреплять файл к своим почтовым сообщениям, когда этот файл был открыт в другом приложении;• Исправлена проблема, из-за которой создание правила с Outlook Web Access не сохранялось на сервере Exchange и приводило к конфликту;• Исправлена проблема с Outlook, которая не отображала выпадающий список в поле «От» при использовании темного режима;• Исправлена проблема, из-за которой люди с User Principal Name (UPN) были чувствительны к регистру, например, User.Name@microsoft.com не соответствовал user.name@microsoft.com, и запрещал пользователям доступ к службе сайтов SharePoint;• Исправлена проблема, из-за которой не работала функция сравнения, когда документ был защищен для редактирования;• Исправлена проблема, из-за которой люди с User Principal Name (UPN) были чувствительны к регистру, например, User.Name@microsoft.com не соответствовал user.name@microsoft.com, и запрещал пользователям доступ к службе сайтов SharePoint;• Исправлена проблема, при которой рекомендуемые миниатюры мигали при наведении мыши на миниатюры. В некоторых случаях это могло привести к сбою PowerPoint;• Исправлена проблема, из-за которой люди с User Principal Name (UPN) были чувствительны к регистру, например, User.Name@microsoft.com не соответствовал user.name@microsoft.com, и запрещал пользователям доступ к службе сайтов SharePoint;Узнать другие подробности можно здесь