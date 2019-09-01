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Инсайдеры Office могут установить сборку 12624.20086

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:44
  • Просмотров: 124

Инсайдеры Office могут установить сборку 12624.20086

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12624.20086).

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая не позволяла пользователям прикреплять файл к своим почтовым сообщениям, когда этот файл был открыт в другом приложении;
• Исправлена проблема, из-за которой создание правила с Outlook Web Access не сохранялось на сервере Exchange и приводило к конфликту;
• Исправлена проблема с Outlook, которая не отображала выпадающий список в поле «От» при использовании темного режима;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой люди с User Principal Name (UPN) были чувствительны к регистру, например, User.Name@microsoft.com не соответствовал user.name@microsoft.com, и запрещал пользователям доступ к службе сайтов SharePoint;
• Исправлена проблема, из-за которой не работала функция сравнения, когда документ был защищен для редактирования;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой люди с User Principal Name (UPN) были чувствительны к регистру, например, User.Name@microsoft.com не соответствовал user.name@microsoft.com, и запрещал пользователям доступ к службе сайтов SharePoint;
• Исправлена проблема, при которой рекомендуемые миниатюры мигали при наведении мыши на миниатюры. В некоторых случаях это могло привести к сбою PowerPoint;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой люди с User Principal Name (UPN) были чувствительны к регистру, например, User.Name@microsoft.com не соответствовал user.name@microsoft.com, и запрещал пользователям доступ к службе сайтов SharePoint;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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