Инсайдеры Office могут установить сборку 12624.20086
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:44
- Просмотров: 124
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12624.20086).
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая не позволяла пользователям прикреплять файл к своим почтовым сообщениям, когда этот файл был открыт в другом приложении;
• Исправлена проблема, из-за которой создание правила с Outlook Web Access не сохранялось на сервере Exchange и приводило к конфликту;
• Исправлена проблема с Outlook, которая не отображала выпадающий список в поле «От» при использовании темного режима;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой люди с User Principal Name (UPN) были чувствительны к регистру, например, User.Name@microsoft.com не соответствовал user.name@microsoft.com, и запрещал пользователям доступ к службе сайтов SharePoint;
• Исправлена проблема, из-за которой не работала функция сравнения, когда документ был защищен для редактирования;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой люди с User Principal Name (UPN) были чувствительны к регистру, например, User.Name@microsoft.com не соответствовал user.name@microsoft.com, и запрещал пользователям доступ к службе сайтов SharePoint;
• Исправлена проблема, при которой рекомендуемые миниатюры мигали при наведении мыши на миниатюры. В некоторых случаях это могло привести к сбою PowerPoint;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой люди с User Principal Name (UPN) были чувствительны к регистру, например, User.Name@microsoft.com не соответствовал user.name@microsoft.com, и запрещал пользователям доступ к службе сайтов SharePoint;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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