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Инсайдеры Office могут установить сборку 12624.20176

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 14:45
  • Просмотров: 68

Инсайдеры Office могут установить сборку 12624.20176

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12624.20176).

Выберите идеальный цвет в Excel, Word, PowerPoint и Outlook

Преобразование шестнадцатеричных цветов в значения RGB теперь в прошлом. Для любого свойства, в котором можно определить цвет, нажмите соответствующую кнопку на ленте (например, кнопку «Цвет шрифта») и нажмите «Другие цвета». Затем в диалоговом окне цвета перейдите на вкладку «Пользовательский» и введите значение шестнадцатеричного цвета в шестнадцатеричном поле, например #0F4C81 или 444.

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Excel

Автоматическое использование новых типов данных*

Когда вы вводите значение данных, которое напоминает возможный запас или географическое местоположение, Excel предлагает преобразовать его в соответствующий связанный тип данных - Запасы или География. Попробуйте!



* Эта функция доступна только на английском языке прямо сейчас.

Outlook

Перетащите электронные письма в группу, которой вы владеете

Как владелец группы, теперь вы можете перемещать и копировать сообщения и темы, перетаскивая их из своего почтового ящика в почтовый ящик группы. После перемещения содержимое становится видимым для всех участников группы, и любой может читать сообщения и участвовать в беседе.

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Лучшие результаты поиска, быстрее

Опыт поиска в Outlook только что обновился! Теперь он надежнее, интеллектуальнее и быстрее, чем когда-либо. Кроме того, любая поисковая запись теперь проверяется орфографией, и, если обнаруживаются ошибки, предлагаются полезные предложения, чтобы гарантировать, что вы получите результаты, которые вы ищете. Наконец, обратите внимание, что наиболее релевантные результаты поиска представлены в верхней части списка результатов, что ускоряет доступ.



PowerPoint

Диаграммы получают поддержку соединителя

Теперь преобразованные линии между объектами являются соединителями, привязанными к фигурам.

Преобразование рукописного ввода также проще, чем когда-либо, просто нажав кнопку «Преобразовать рукописный ввод» . Снова выберите преобразованный объект, чтобы иметь доступ к другим альтернативам преобразования, чтобы убедиться, что преобразование соответствует вашим потребностям.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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