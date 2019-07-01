Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12703.20010

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:06
  • Просмотров: 112

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12703.20010

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 16.0.12703.20010).

Word, Excel, PowerPoint и Outlook

Нанесите метку чувствительности

Теперь вы можете применить метку чувствительности, настроенную вашей организацией для запроса пользовательских разрешений. Метки чувствительности позволяют классифицировать и защищать данные вашей организации, а также следить за тем, чтобы ваша производительность и способность к совместной работе не были ограничены.



Outlook

Известные исправления

• Мы исправили проблему, из-за которой обновлялась дата «последнего изменения» файла, когда он был добавлен как вложение или когда вложение было сохранено путем перетаскивания;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли нажать клавишу ENTER на развернутой панели поиска, чтобы начать поиск;
• Исправлена проблема, из-за которой при поиске не отображалась информация о пользователях, когда флажок «Показывать пользовательские фотографии при наличии» был снят;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема при вводе или редактировании комментария, когда нажатие Ctrl+A приводило к выделению текста на холсте вместо выделения текста в карточке комментариев;
• Исправлена проблема, когда содержимое документа было смещено после того, как он был напечатан с помощью быстрой печати;
• Исправлена проблема, которая не позволяла пользователям объединять два документа в один;
• Исправлена проблема, при которой документ, содержащий уравнения с отслеженными изменениями, не сохранялся;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая вызывала задержки, когда пользователи программно редактировали большой диапазон ячеек;
• Исправлена проблема, которая вызывала задержки, когда пользователи открывали CSV-файлы в японских средах;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда даты сводных задач не всегда вычислялись правильно;
• Исправлена проблема, из-за которой событие OnUndoOrRedo не запускалось без предварительного запуска метода OpenUndoTransaction;

Access

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда международные версии Access отображали английские строки в пользовательском интерфейсе;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Инсайдеры Office могут установить сборку 12513.20010

Инсайдеры Office могут установить сборку 12513.20010

Инсайдеры Office могут установить сборку 12215.20006

Инсайдеры Office могут установить сборку 12215.20006

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 11929.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 11929.20002

Инсайдеры Office могут установить очередную сборку для Windows

Инсайдеры Office могут установить очередную сборку для Windows




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 1
Гостей: 37
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy
+2  
Новостей: 11534
+0  
Комментариев: 39422
+0  
Пользователей: 9983