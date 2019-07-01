Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12703.20010
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:06
- Просмотров: 112
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 16.0.12703.20010).
Word, Excel, PowerPoint и Outlook
Нанесите метку чувствительности
Теперь вы можете применить метку чувствительности, настроенную вашей организацией для запроса пользовательских разрешений. Метки чувствительности позволяют классифицировать и защищать данные вашей организации, а также следить за тем, чтобы ваша производительность и способность к совместной работе не были ограничены.
Outlook
Известные исправления
• Мы исправили проблему, из-за которой обновлялась дата «последнего изменения» файла, когда он был добавлен как вложение или когда вложение было сохранено путем перетаскивания;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли нажать клавишу ENTER на развернутой панели поиска, чтобы начать поиск;
• Исправлена проблема, из-за которой при поиске не отображалась информация о пользователях, когда флажок «Показывать пользовательские фотографии при наличии» был снят;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема при вводе или редактировании комментария, когда нажатие Ctrl+A приводило к выделению текста на холсте вместо выделения текста в карточке комментариев;
• Исправлена проблема, когда содержимое документа было смещено после того, как он был напечатан с помощью быстрой печати;
• Исправлена проблема, которая не позволяла пользователям объединять два документа в один;
• Исправлена проблема, при которой документ, содержащий уравнения с отслеженными изменениями, не сохранялся;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая вызывала задержки, когда пользователи программно редактировали большой диапазон ячеек;
• Исправлена проблема, которая вызывала задержки, когда пользователи открывали CSV-файлы в японских средах;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда даты сводных задач не всегда вычислялись правильно;
• Исправлена проблема, из-за которой событие OnUndoOrRedo не запускалось без предварительного запуска метода OpenUndoTransaction;
Access
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда международные версии Access отображали английские строки в пользовательском интерфейсе;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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