Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12711.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 18:57
- Просмотров: 59
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 16.0.12711.20000).
Outlook
Календарь Outlook получает обновление
Компания Microsoft обновила календарь. Благодаря вашим отзывам, Microsoft смогла реализовать свежие, но знакомые обновления, поэтому опытные пользователи Outlook, такие как вы, могут сразу же повысить свою продуктивность.
Посмотрите на скриншот ниже, чтобы взглянуть на некоторые обновления: жирные заголовки, цветные контуры календаря,новый индикатор времени и значки.
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Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой у пользователей возникали задержки при обработке связанных изображений с неправильными URL-адресами;
• Исправлена проблема, из-за которой последние изменения в черновиках писем не обновлялись;
• Исправлена проблема, при которой щелчок правой кнопкой мыши по файлу и выбор пункта «Отправить» не работали;
• Исправлена проблема, из-за которой, когда у пользователя был настроенный путь поиска для адресной книги, область разрешения имен Outlook ограничивалась настроенным путем, а не включала глобальный список адресов;
• Исправлена проблема, из-за которой в наборе возвращаемых результатов поиска сортировка результатов по категориям не отображала цвета категорий;
PowerPoint
Синхронизируйте изменения во время презентации
В течение многих лет PowerPoint не позволял сохранять какие-либо изменения в слайдах во время презентации, чтобы гарантировать, что ведущий полностью контролирует содержимое. С повышенным вниманием к совместной работе и обновлениям в режиме реального времени, клиенты просили синхронизировать изменения всякий раз, когда они вносятся, даже когда презентация находится в режиме слайд-шоу.
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой функция публикации комментариев была отключена;
• Исправлена проблема, из-за которой у пользователей возникали задержки при обработке связанных изображений с неправильными URL-адресами;
• Исправлена проблема, из-за которой менеджер аккаунта не отправлял сообщения и вызывал фризы сторонних приложений;
• Исправлена проблема, из-за которой Оглавление получало обновления стилей заголовков, которых не было в документе;
• Исправлена проблема, при которой цифровые подписи, сохраненные в документах Word, удалялись при отправке документов по почте.
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой у пользователей возникали задержки при обработке связанных изображений с неправильными URL-адресами;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой последние значения для фактической стоимости выполненных работ не отображались после внесения изменений, например изменения даты;
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии проекта с помощью меню «Последние использованные» открывался файл проекта с доступом на чтение/запись;
• Мы исправили проблему, когда ручная задача, созданная с датой и временем начала, но без продолжительности, отображалась с неверным временем на временной шкале;
• Исправлена проблема, из-за которой печать временной шкалы с использованием календаря Хиджры приводила к тому, что месяц пропускался или дублировался в представлении печати;
• Исправлена проблема, из-за которой работа в Team Planner с объектами GDI могла привести к перераспределению объектов GDI и создать условия нехватки памяти;
• Исправлена проблема, из-за которой «ProjectBeforeTaskChange» не открывался, когда пользователь нажимал кнопку «Инактивировать» в группе «Расписание» после выбора задачи;
• Исправлена проблема, из-за которой «ProjectBeforeTaskChange» не всегда сохранял изменения, внесенные в представление типа формы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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