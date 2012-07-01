Microsoft раскрыла процесс редизайна новой иконки Office
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 20:32
- Просмотров: 105
Сегодня Нандо Коста из Microsoft поделился постом и новым видео, которое проходит через эволюцию иконки Office. Коста делится взглядом на то, сколько усилий уходит на редизайн одной иконки. В то время как в видео демонстрируется обновленное приложение Office, публикация Косты в LinkedIn посвящена изменению дизайна иконки Office.
Редизайн оранжевой квадратной формы может показаться простой задачей, но Коста показывает, как дизайн иконки прошел несколько итераций. Кроме того, Microsoft пришлось выбирать цветовую палитру и следить за тем, чтобы углы и элементы дизайна соответствовали друг другу.
Как показано на рисунке выше, команде разработчиков Office потребовалось время, чтобы цвета выглядели хорошо и углы выстраивались в линию.
В конце поста Косты есть еще одно видео об иконке Office и многих итерациях, которые она прошла в процессе проектирования.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
linkedin.com
linkedin.com
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