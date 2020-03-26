Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12718.20010
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 03:39
- Просмотров: 73
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 16.0.12718.20010).
Outlook
Отключение @mentions
Некоторые из вас довольно громко говорили о том, что хотят отключить @mentions в Outlook. Microsoft слышала вас и рада сообщить, что теперь вы можете сделать это!
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Известные исправления
• Исправлена проблема, когда приложение Outlook не показывало список подписей пользователя, когда пользователь отвечал на управляемое цифровыми правами сообщение, на которое у него не было разрешения владельца;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли добавлять дополнительные вложения в ранее созданное собрание при доступе к нему из веб-расположения;
• Исправлена проблема, из-за которой в меню «Вложения» отсутствовал пункт «Сохранить в облаке»;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой панель «Комментарии» могла быть пустой, когда пользователь выбрал «Несколько страниц» в меню «Вид»;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой файлы PowerPoint, содержащие эмоджи, не сохранялись;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой при выполнении Custom Field Value List Get Item без таблицы подстановки для настраиваемого поля Project создавал пустую таблицу подстановки;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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