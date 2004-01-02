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Инсайдеры Office могут установить сборку 20040102

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 14:53
  • Просмотров: 48

Инсайдеры Office могут установить сборку 20040102

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20040102).

Синхронизация изменений при представлении в PowerPoint

В течение многих лет PowerPoint не позволял отображать какие-либо изменения, внесенные другими пользователями во время презентации, чтобы гарантировать, что ведущий полностью контролирует содержание. С повышенным вниманием к совместной работе и обновлениям в реальном времени клиенты попросили синхронизировать изменения всякий раз, когда они вносятся, даже если презентация находится в режиме слайд-шоу.



Excel, Word и PowerPoint

Представление функции «Расскажи мне»

Быстро переходите к функциям и действиям, которые вы хотите использовать в Excel, Word и PowerPoint, с помощью функции «Расскажи мне». Вы можете найти функцию «Расскажи мне» справа от лампочки.



Применение метки чувствительности с кастомными разрешениями

Теперь вы можете применить метку чувствительности, которую ваша организация настроила для запроса кастомных разрешений. Метки чувствительности позволяют вам классифицировать и защищать данные вашей организации, а также следить за тем, чтобы ваша производительность и способность к совместной работе не были ограничены.

Если ваша организация установила метки чувствительности в Microsoft Information Protection и позволила пользователям назначать разрешения, вы сможете получить к ним доступ. Например, выберите Главная> Чувствительность и выберите метку, которую вы хотите применить к документу, рабочей книге, презентации или электронной почте.

PowerPoint

Ссылка на конкретный слайд

Эта новая функция позволяет вам поделиться ссылкой, которая переводит ваших коллег на определенный слайд в презентации PowerPoint. В то время как ссылка будет делиться всей презентацией, но, когда пользователь откроет ее, они будут перенаправлены прямо на выбранный вами слайд. Чтобы попробовать, щелкните правой кнопкой мыши слайд на панели миниатюр и выберите «Ссылка на этот слайд».

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Изменение названий разделов

Это проще, чем когда-либо, чтобы обновить названия ваших разделов. Щелкните правой кнопкой мыши имя раздела, который вы хотите обновить, и введите отредактированный текст.



Excel

Автоматическое использование новых типов данных

Когда вы вводите значение данных, которое напоминает возможный запас или географическое местоположение, Excel предлагает преобразовать его в соответствующий связанный тип данных - Запасы или География. Попробуйте!



Статистика рабочей книги

Получите краткое изложение того, что находится в вашей книге. Нажмите Обзор> Статистика рабочей книги.



Обновлены настройки печати

Некоторые из вас открыто высказывались о желании получить возможность, которая была доступна в Excel 2011 для Mac, но была удалена из последующих версий. Microsoft слышала вас и рады сообщить, что вы можете еще раз установить ориентацию печати на уровне листа. Если в одной книге имеются листы с различной (или смешанной) ориентацией, то теперь можно настроить печать первого листа в портретном режиме, а остальные листы можно печатать в альбомном режиме, чтобы учесть ширину содержимого.

Узнать больше



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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