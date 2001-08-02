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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12730.20052

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 19:12
  • Просмотров: 108

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12730.20052

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.12730.20052).

Outlook

Посмотрите, что будет дальше

Теперь Outlook показывает вам, какая встреча в вашем календаре приближается. Вы увидите это в верхней части входящих за 30 минут до начала мероприятия.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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