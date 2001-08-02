Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12730.20052
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 19:12
- Просмотров: 108
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.12730.20052).
Outlook
Посмотрите, что будет дальше
Теперь Outlook показывает вам, какая встреча в вашем календаре приближается. Вы увидите это в верхней части входящих за 30 минут до начала мероприятия.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 56
Пользователей: 3
Гостей: 53
Роботы: Yandex Google Mail Ru
DavidFlozy Cedrickkeync Toukachik
Пользователей: 3
Гостей: 53
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+4Новостей: 11659
+0Комментариев: 39429
+0Пользователей: 9986