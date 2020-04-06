Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 12730.20024

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:34
  • Просмотров: 80

Инсайдеры Office могут установить сборку 12730.20024

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12730.20024).

Excel, Word, Outlook и PowerPoint

Представление креативного контента премиум-класса

Подписчики Office 365 теперь могут легко добавлять высококачественные кураторские изображения, стикеры и иконки в свои личные или профессиональные документы, файлы и презентации в Excel, Word, Outlook и PowerPoint.

Узнать больше.



Word

Частные аннотации

Частные аннотации — это способ легко создать частную копию общих документов для ваших личных аннотаций. Это дает вам время и пространство, чтобы собраться с мыслями и тщательно просмотреть документ самостоятельно.

Узнать больше.



Известные исправления

• Исправлена проблема, когда наведение курсора на ScreenTip не выделяло его карту;
• Исправлена проблема, из-за которой текст в сгруппированных фигурах временно исчезал при использовании инструмента Лассо;
• Исправлена проблема, когда, если абзац, стиль которого являлся предком стиля, связанного со списком, то нумерация этого списка могла быть потеряна;
• Исправлена проблема, из-за которой, когда пользователь создавал комментарий, привязка комментария не появлялась, когда документ находился в режиме просмотра двух страниц;
• Исправлена проблема, когда рендеринг устаревшей диаграммы Excel, встроенной как OLE (связывание и встраивание объектов) в Word, не всегда отображал заголовок диаграммы;

PowerPoint

Синхронизация изменений во время представления

В течение многих лет PowerPoint не позволял отображать какие-либо изменения, внесенные другими пользователями во время презентации, чтобы гарантировать, что ведущий полностью контролирует содержание. С повышенным вниманием к совместной работе и обновлениям в реальном времени клиенты попросили синхронизировать изменения всякий раз, когда они вносятся, даже если презентация находится в режиме слайд-шоу.

Узнать больше.



Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой копирование текста из Excel в PowerPoint могло изменить форматирование;
• Исправлена проблема, когда поиск специальных символов с помощью «найти только целые слова» не всегда работал;
• Исправлена проблема, когда рендеринг устаревшей диаграммы Excel, встроенной как OLE (связывание и встраивание объектов) в PowerPoint, не всегда отображал заголовок диаграммы;

Access

Новая панель добавления таблиц

Навигация по таблицам и запросам для установления взаимосвязей стала проще в Access! Новая панель добавления таблиц повысит вашу производительность при разработке и просмотре взаимосвязей, а также расширит возможности выполнения запросов.



Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой выбор диапазона ячеек на листе приводил к выделению одной ячейки;
• Исправлена проблема, когда Excel переставал отвечать на запросы, когда пользователи уменьшали размер диаграммы с некоторыми диапазонами оси X;
• Исправлена проблема, когда метки данных на диаграммах отображались как пустые, когда у базовых ячеек данных не было заголовка;
• Исправлена проблема, когда вставка пользовательского шаблона диаграммы по умолчанию приводила к сохранению его в виде столбчатой диаграммы;
• Исправлена проблема, из-за которой при наведении курсора на иконку присутствия пользователя ссылка на активную ячейку в режиме R1C1 не отображалась на листе Excel, для которого ссылка на ячейку R1C1 была включена и предоставлена в общий доступ;

Outlook

Фотографии высокого разрешения в электронной почте

Ранее, когда пользователи вставляли изображение в сообщение Outlook, фотография конвертировалась в разрешение 96 ppi. Эта новая функция не преобразует изображения в меньший размер, а добавляет изображения PNG, JPEG, BMP, GIF к сообщению в исходном разрешении.

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой некоторые напоминания не запускались при смене часового пояса на компьютере;
• Исправлена проблема, когда пользователи испытывали сбой при попытке просмотреть свойства библиотеки организационных форм;
• Исправлена проблема, когда категории иногда исчезали из сообщений;
• Исправлена проблема, из-за которой делегаты могли видеть разные иерархии папок на разных машинах для общих почтовых ящиков;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая не позволяла пользователям вводить поэтапную базовую работу, когда была включена настройка для защиты фактической работы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • +1
Похожие новости
Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12015.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12015.20004

Инсайдеры Office могут установить новую сборку для Windows

Инсайдеры Office могут установить новую сборку для Windows

Инсайдеры Office могут установить очередную сборку для Windows

Инсайдеры Office могут установить очередную сборку для Windows




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 2
Гостей: 33
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync DavidFlozy
+2  
Новостей: 11668
+0  
Комментариев: 39429
+0  
Пользователей: 9986