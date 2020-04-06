Инсайдеры Office могут установить сборку 12730.20024
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:34
- Просмотров: 80
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12730.20024).
Excel, Word, Outlook и PowerPoint
Представление креативного контента премиум-класса
Подписчики Office 365 теперь могут легко добавлять высококачественные кураторские изображения, стикеры и иконки в свои личные или профессиональные документы, файлы и презентации в Excel, Word, Outlook и PowerPoint.
Узнать больше.
Word
Частные аннотации
Частные аннотации — это способ легко создать частную копию общих документов для ваших личных аннотаций. Это дает вам время и пространство, чтобы собраться с мыслями и тщательно просмотреть документ самостоятельно.
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Известные исправления
• Исправлена проблема, когда наведение курсора на ScreenTip не выделяло его карту;
• Исправлена проблема, из-за которой текст в сгруппированных фигурах временно исчезал при использовании инструмента Лассо;
• Исправлена проблема, когда, если абзац, стиль которого являлся предком стиля, связанного со списком, то нумерация этого списка могла быть потеряна;
• Исправлена проблема, из-за которой, когда пользователь создавал комментарий, привязка комментария не появлялась, когда документ находился в режиме просмотра двух страниц;
• Исправлена проблема, когда рендеринг устаревшей диаграммы Excel, встроенной как OLE (связывание и встраивание объектов) в Word, не всегда отображал заголовок диаграммы;
PowerPoint
Синхронизация изменений во время представления
В течение многих лет PowerPoint не позволял отображать какие-либо изменения, внесенные другими пользователями во время презентации, чтобы гарантировать, что ведущий полностью контролирует содержание. С повышенным вниманием к совместной работе и обновлениям в реальном времени клиенты попросили синхронизировать изменения всякий раз, когда они вносятся, даже если презентация находится в режиме слайд-шоу.
Узнать больше.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой копирование текста из Excel в PowerPoint могло изменить форматирование;
• Исправлена проблема, когда поиск специальных символов с помощью «найти только целые слова» не всегда работал;
• Исправлена проблема, когда рендеринг устаревшей диаграммы Excel, встроенной как OLE (связывание и встраивание объектов) в PowerPoint, не всегда отображал заголовок диаграммы;
Access
Новая панель добавления таблиц
Навигация по таблицам и запросам для установления взаимосвязей стала проще в Access! Новая панель добавления таблиц повысит вашу производительность при разработке и просмотре взаимосвязей, а также расширит возможности выполнения запросов.
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой выбор диапазона ячеек на листе приводил к выделению одной ячейки;
• Исправлена проблема, когда Excel переставал отвечать на запросы, когда пользователи уменьшали размер диаграммы с некоторыми диапазонами оси X;
• Исправлена проблема, когда метки данных на диаграммах отображались как пустые, когда у базовых ячеек данных не было заголовка;
• Исправлена проблема, когда вставка пользовательского шаблона диаграммы по умолчанию приводила к сохранению его в виде столбчатой диаграммы;
• Исправлена проблема, из-за которой при наведении курсора на иконку присутствия пользователя ссылка на активную ячейку в режиме R1C1 не отображалась на листе Excel, для которого ссылка на ячейку R1C1 была включена и предоставлена в общий доступ;
Outlook
Фотографии высокого разрешения в электронной почте
Ранее, когда пользователи вставляли изображение в сообщение Outlook, фотография конвертировалась в разрешение 96 ppi. Эта новая функция не преобразует изображения в меньший размер, а добавляет изображения PNG, JPEG, BMP, GIF к сообщению в исходном разрешении.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые напоминания не запускались при смене часового пояса на компьютере;
• Исправлена проблема, когда пользователи испытывали сбой при попытке просмотреть свойства библиотеки организационных форм;
• Исправлена проблема, когда категории иногда исчезали из сообщений;
• Исправлена проблема, из-за которой делегаты могли видеть разные иерархии папок на разных машинах для общих почтовых ящиков;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая не позволяла пользователям вводить поэтапную базовую работу, когда была включена настройка для защиты фактической работы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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