Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 20041501

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 00:42
  • Просмотров: 96

Инсайдеры Office могут установить сборку 20041501

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20041501).

Outlook

Новые функции

• Объедините несколько почтовых ящиков в один почтовый ящик, упрощая просмотр всего важного в одном месте;



• Поиск обновлен и теперь включает всю почту, больше не ограниченную конкретной папкой или почтовым ящиком, в котором вы в данный момент находитесь;



• Мой день был обновлен, чтобы использовать меньше места в мини-календаре, чтобы вы могли видеть больше ваших событий;



• Календари теперь группируются по вашим собственным календарям, а не по календарям, которые вам доступны. Это медленно развёртывается для пользователей;



Исправления ошибок

• Теперь пользователи не будут получать запрос на вход в систему после того, как компьютер выйдет из спящего режима;
• Добавлен голос за кадром для встречи с картой идей;
• Добавлен голос за кадром для воспроизведения звука ошибки при использовании стрелки на клавиатуре;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • +2
Похожие новости
Инсайдеры Office могут установить сборку 200108

Инсайдеры Office могут установить сборку 200108

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12430.20008

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12430.20008

Инсайдеры Office могут установить сборку 19121804

Инсайдеры Office могут установить сборку 19121804

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 55
Пользователей: 1
Гостей: 54
Роботы: Google Yandex
Илья
+8  
Новостей: 11699
+0  
Комментариев: 39429
+0  
Пользователей: 9986