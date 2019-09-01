Инсайдеры Office могут установить сборку 20041501
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 00:42
- Просмотров: 96
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20041501).
Outlook
Новые функции
• Объедините несколько почтовых ящиков в один почтовый ящик, упрощая просмотр всего важного в одном месте;
• Поиск обновлен и теперь включает всю почту, больше не ограниченную конкретной папкой или почтовым ящиком, в котором вы в данный момент находитесь;
• Мой день был обновлен, чтобы использовать меньше места в мини-календаре, чтобы вы могли видеть больше ваших событий;
• Календари теперь группируются по вашим собственным календарям, а не по календарям, которые вам доступны. Это медленно развёртывается для пользователей;
Исправления ошибок
• Теперь пользователи не будут получать запрос на вход в систему после того, как компьютер выйдет из спящего режима;
• Добавлен голос за кадром для встречи с картой идей;
• Добавлен голос за кадром для воспроизведения звука ошибки при использовании стрелки на клавиатуре;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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