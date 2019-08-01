Инсайдеры Office могут установить сборку 12810.20002
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 13:39
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12810.20002).
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой книги, сохраненные с цифровой подписью в Excel 2016, могли иметь недействительную подпись при открытии книги в текущей версии Excel;
• Это изменение исправляет проблему, когда информация об условном форматировании не была сохранена в файлы XLSB правильно;
• Исправлена проблема, когда поле Custom Error Bar имело узкие поля для ячеек значений ошибок;
• Исправлена проблема, из-за которой флажок в элементах управления формой уменьшался при выборе «Печать» или «Предварительный просмотр печати»;
• Исправлена проблема, когда Application.Evaluate не работал для определяемых пользователем функций в некоторых случаях;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли добавить личную группу контактов в качестве участника собрания;
• Исправлена проблема, которая не позволяла применять конфигурацию подписи по умолчанию для защищенных/многоцелевых почтовых расширений Интернета с помощью групповой политики;
• Исправлена проблема, из-за которой правила удаления для почтовых ящиков, отличных от основного, не работали;
• Исправлена проблема, из-за которой вложения терялись при пересылке зашифрованного сообщения;
• Исправлена проблема, из-за которой темы встреч не отображались в помощнике по расписанию, если до встречи оставалось более двух месяцев;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели обрезание тела сообщения при пересылке больших HTML-сообщений;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой Project, когда пользователь изменял поле состояния платы в проекте, подключенном к списку задач SharePoint;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой Project при сохранении проектов, созданных в более старых версиях Project;
• Исправлена проблема, из-за которой, когда пользователь редактировал данные Предшественник/Преемник в представлении «Форма», запускался дополнительный ProjectBeforeTaskChange;
OneNote
Известные исправления
• Исправлена проблема, при которой разрывы строк сохранялись в виде вертикальных вкладок;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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