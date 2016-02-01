Microsoft обновила функцию перезаписи в Word
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 15:34
- Просмотров: 160
Компания Microsoft обновила функцию перезаписи, чтобы сделать ее еще более полезной.
Функция перезаписи предоставит следующие типы предложений:
• Улучшение беглости речи: Эти предложения направлены на улучшение потока формулировок, включая такие механики, как грамматика и орфография;
• Краткая формулировка: Цель этих предложений - выразить идею четко, без лишних слов;
• Перефразированное предложение: Эти предложения предлагают синонимы для альтернативной формулировки;
• Улучшение читабельности: Цель этих предложений - облегчить чтение текстов для людей с различными способностями чтения. В целом, предложения будут включать более короткую и простую формулировку;
Нажмите на изображение для демонстрации
Обновленная функция перезаписи теперь доступна для пользователей Word в Интернете с подпиской Microsoft 365 (или Office 365). На данный момент в этой функции поддерживается только английский язык.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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