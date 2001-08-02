Инсайдеры Office могут установить сборку 20042000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 19:30
- Просмотров: 59
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20042000).
Outlook
Новая функция
• Теперь вы можете легко включать или выключать мой день с помощью кнопки;
Исправления ошибок
• Серия событий календаря больше не будет удаляться после обновления экземпляра, например, при закрытии напоминаний;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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