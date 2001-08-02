Инсайдеры Office могут установить сборку 20042107
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 19:16
- Просмотров: 63
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20042107).
Outlook
Новые функции
• Используйте мощный поиск новой Room Finder, чтобы найти комнату, которая соответствует вашим потребностям;
• Сосредоточьтесь на сегодняшнем и следующих двух днях в вашей календарной сетке с новым 3-дневным представлением;
Исправления ошибок
• Функция сохранения как шаблона теперь будет работать;
• Баннер автоматических ответов теперь не будет отображаться, если автоматические ответы не активны;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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