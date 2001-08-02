Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 20042107

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 19:16
  • Просмотров: 63

Инсайдеры Office могут установить сборку 20042107

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20042107).

Outlook

Новые функции

• Используйте мощный поиск новой Room Finder, чтобы найти комнату, которая соответствует вашим потребностям;



• Сосредоточьтесь на сегодняшнем и следующих двух днях в вашей календарной сетке с новым 3-дневным представлением;



Исправления ошибок

• Функция сохранения как шаблона теперь будет работать;
• Баннер автоматических ответов теперь не будет отображаться, если автоматические ответы не активны;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Инсайдеры Office могут установить сборку 20042000

Инсайдеры Office могут установить сборку 20042000

Инсайдеры Office могут установить сборку Build 200129

Инсайдеры Office могут установить сборку Build 200129

Инсайдеры Office могут установить сборку 200108

Инсайдеры Office могут установить сборку 200108

Инсайдеры Office могут установить сборку 19121804

Инсайдеры Office могут установить сборку 19121804

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 11729
+0  
Комментариев: 39431
+0  
Пользователей: 9986