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Инсайдеры Office могут установить сборку 12816.20006

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 14:13
  • Просмотров: 70

Инсайдеры Office могут установить сборку 12816.20006

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12816.20006).

Outlook

Автоматическое сокращение ссылок для файлов OneDrive и SharePoint

Microsoft сделала эти обновления, чтобы улучшить читаемость ссылок на файлы OneDrive и SharePoint, которые используются совместно с получателями с помощью Outlook для Windows. Отправители также будут предупреждены, если Outlook обнаружит потенциальные проблемы с доступом для получателей. Затем им будет предоставлена возможность обратиться к ним перед отправкой. Это гарантирует, что отправленные вами ссылки будут работать для получателей.

Узнать больше.



Известные исправления

• Исправлена проблема, при которой кнопка «Категоризировать» на ленте была отключена;
• Исправлена проблема, из-за которой корпоративные клиенты с групповыми папками, которые не были реализованы или не работали, приводили к тому, что приложение Outlook отображало сообщение «Не отвечает»;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой значение R-квадрата линии тренда диаграммы (в случае принудительного y-пересечения) было неверным, даже если функция LINEST возвращала правильное значение;
• Исправлена проблема, из-за которой индивидуальное форматирование линии тренда графика не всегда сохранялось;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой опция «Показать закладки» не отображала закладки;
• Исправлена проблема, из-за которой текст с гиперссылками не отображался, если была включена опция «Показывать коды полей вместо их значений»;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой при наведении курсора на символ звездочки (*) не отображались имя пользователя и дата последнего человека, обновившего документ;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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