Инсайдеры Office могут установить сборку 20042605
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 15:03
- Просмотров: 71
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20042605).
Outlook
Новые функции
• Подсказка о внешнем получателе: информирует отправителя о том, что сообщение покинет организацию, если отправитель добавит внешнего получателя (то есть кого-то, чей адрес электронной почты находится за пределами вашей организации) или список рассылки, содержащий внешних получателей;
• Подсказка для большой аудитории: уведомит отправителя о том, что сообщение будет отправлено большой аудитории (более 25 получателей);
Исправления ошибок
• Outlook больше не будет отображать дату выполнения для электронных писем днем ранее с настроенной датой отслеживания для GMT+ timezone;
• Больше не будет происходить сбой Outlook при сохранении или предварительном просмотре вложений электронной почты в определенных сценариях;
• Сообщения больше не будут отсутствовать в списке из-за пропущенного уведомления;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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