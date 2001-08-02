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Инсайдеры Office могут установить сборку 20042605

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 15:03
  • Просмотров: 71

Инсайдеры Office могут установить сборку 20042605

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20042605).

Outlook

Новые функции

• Подсказка о внешнем получателе: информирует отправителя о том, что сообщение покинет организацию, если отправитель добавит внешнего получателя (то есть кого-то, чей адрес электронной почты находится за пределами вашей организации) или список рассылки, содержащий внешних получателей;



• Подсказка для большой аудитории: уведомит отправителя о том, что сообщение будет отправлено большой аудитории (более 25 получателей);



Исправления ошибок

• Outlook больше не будет отображать дату выполнения для электронных писем днем ранее с настроенной датой отслеживания для GMT+ timezone;
• Больше не будет происходить сбой Outlook при сохранении или предварительном просмотре вложений электронной почты в определенных сценариях;
• Сообщения больше не будут отсутствовать в списке из-за пропущенного уведомления;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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