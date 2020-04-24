Инсайдеры Office могут установить сборку 200427
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 15:45
- Просмотров: 50
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 200427).
Word
Читать вслух
Эта функция, связанная с речью, позволяет прослушивать документ Word на iPhone или iPad. Используйте функцию «Читать вслух» для корректуры, улучшения понимания (слова выделяются по мере прочтения, чтобы помочь вам следовать за ними) и потребления при многозадачности.
Хотя эту функцию нельзя назвать новой, она только что получила несколько обновлений. Два из них — это более качественные голоса, которые более естественны и приятны для прослушивания, а также автоматическое определение языка. Например, ваш испанский текст теперь будет читаться испанским голосом!
Узнать больше.
Word, PowerPoint
Открывайте несколько документов*
Воспользуйтесь преимуществами большего экрана на вашем iPad с новой многооконной поддержкой в Word и PowerPoint. Открывайте и работайте над двумя документами или колодами бок о бок.
* Для этой функции требуется iPadOS 13.
Outlook
Просто запланируйте встречи через часовые пояса
Microsoft облегчает сотрудничество с коллегами из разных часовых поясов, позволяя вам выбирать другой часовой пояс при планировании встреч, чтобы гарантировать, что время будет работать хорошо для всех участников. Чтобы включить эту функцию, создайте новое событие и выберите желаемый часовой пояс в разделе «Параметры даты и времени».
Представление ответов на поиск людей
Найдите информацию о людях в вашей сети с помощью ответов поиска людей. Спросите номер телефона друга или местонахождение офиса сотрудника и получите умный ответ!
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Представление ответа на поиск по календарю
Найдите информацию о ваших мероприятиях и встречах с помощью ответов поиска календаря. Спросите, где ваша следующая встреча или какие встречи у вас завтра, и получите соответствующий ответ!
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Лучшие результаты
Смотрите самые актуальные сообщения в Outlook с лучшими результатами. Когда вы что-то ищете, вы увидите лучшие результаты в верхней части списка результатов поиска.
Легко сообщайте о фишинге и спаме
Видишь что-то не то? Теперь вы можете легко сообщать о фишинговых и спам-сообщениях и хранить ваши входящие сообщения в безопасности. Находясь в сообщении, нажмите «Сообщить о сообщении» в выпадающем меню.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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