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Инсайдеры Office могут установить сборку 12827.20030

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 15:09
  • Просмотров: 71

Инсайдеры Office могут установить сборку 12827.20030

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12827.20030).

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой таблица данных диаграммы могла некорректно отображать значения на оси даты;
• Исправлена проблема, из-за которой разрывы страниц не могли быть отключены после перехода в макет страницы или предварительный просмотр разрыва страницы;
• Исправлена проблема, из-за которой вставка столбца в отфильтрованный список занимала больше времени, чем ожидалось;
• Исправлена проблема, из-за которой стили линий диаграммы могли быть потеряны после скрытия и расстановки столбцов с данными серии;
• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой при попытке отобразить изменения на новом листе для рабочей книги с помощью устаревшего режима «Shared Workbook»;
• Исправлена проблема, из-за которой пользовательское форматирование в сводных диаграммах не могло быть сохранено при включенной опции «Инвертировать, если отрицательная»;
• Исправлена проблема, из-за которой пользовательское форматирование для одной точки данных в сводной диаграмме не сохранялось, если был выбран параметр «Инвертировать, если отрицательная»;
• Исправлена проблема, из-за которой при вводе символа @, добавленного в CSV-файл, строка, следующая за символом @, преобразовывалась в формулу;
• Исправлена проблема, из-за которой десятичные значения в функции SEQUENCE не округлялись правильно;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой закрытие документа с черновыми комментариями предлагало пользователю закрыть документ без сохранения черновых комментариев, а нажатие кнопки «Отмена» закрывало документ, а не оставляло его открытым;
• Исправлена проблема, из-за которой перевод опубликованного комментария приводил к появлению сообщения об ошибке «Вставка переведенного текста не удалась»;
• Исправлена проблема, при которой нажатие на подсказку в Web View/Immersive reader приводило к прокрутке вверх страницы, даже если она уже была видна;
• Исправлена проблема, из-за которой вставка комментариев к документу в режиме совместной работы не всегда работала;
• Исправлена проблема, из-за которой карточка People мерцала при нажатии на @mention;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке сохранить файл, содержащий макрос под новым именем, он сохранялся с расширением .docx и именем файла WRO0004.docx, независимо от того, что пользователь ввел, что делало документ непригодным для использования;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой очень длинные безопасные ссылки, по которым щелкали пользователи, не загружались из-за обрезанного состояния;
• Исправлена проблема, из-за которой папки Outlook с именами, содержащими символы DBCS (Double Byte Character Set), периодически исчезали при синхронизации с сервером при использовании учетной записи IMAP и запуске в системе с языковым стандартом, установленным на японский язык;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой, если пользователь создавал комментарий без публикации и закрывал панель комментариев, затем открывал новое окно, переходил по нескольким слайдам и закрывал окно, и, наконец, снова открывал панель комментариев в исходной презентации, черновик комментариев был недоступен;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой, если Project подключен к Project Web App и десятичный разделитель являлся запятой, метод TaskDependencies.Add завершался ошибкой при добавлении Lag;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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