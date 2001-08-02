Инсайдеры Office могут установить сборку 20042808
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:39
- Просмотров: 104
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20042808).
Outlook
Исправления ошибок
• Добавлена поддержка авторских событий с нулевой продолжительностью;
• Поиск по первой букве или навигация в новом списке сообщений теперь поддерживается;
• Исправлена некорректная дата предварительного просмотра в приглашении на серийную встречу;
• Отправка собрания в комнату теперь будет добавлять комнату один раз;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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