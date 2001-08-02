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Инсайдеры Office могут установить сборку 20042808

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:39
  • Просмотров: 104

Инсайдеры Office могут установить сборку 20042808

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20042808).

Outlook

Исправления ошибок

• Добавлена поддержка авторских событий с нулевой продолжительностью;
• Поиск по первой букве или навигация в новом списке сообщений теперь поддерживается;
• Исправлена некорректная дата предварительного просмотра в приглашении на серийную встречу;
• Отправка собрания в комнату теперь будет добавлять комнату один раз;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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