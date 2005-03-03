Инсайдеры Office могут установить сборку 20050303
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 01:34
- Просмотров: 78
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20050303).
Данные с картинки в Excel
Microsoft рада показать вам новую функцию, которая позволяет вам превращать изображения с табличными данными в данные, которые вы можете редактировать в Excel. С функцией «Данные с картинки» в Excel для Mac вы можете вставить данные из вырезки экрана в буфер обмена, файл изображения с вашего компьютера или с камеры iPhone. Нет необходимости вводить все данные. Excel может сделать это за вас!
Узнать больше.
Функция Click to Add Mode в Excel
Функция Click to Add Mode была частью Excel 2011, но не входила в последующие версии. Возвращение было самым востребованным предложением № 5 на UserVoice, и у компании было значительное количество отзывов в централизованной системе обратной связи. Microsoft слышала вас и снова сделала эту функцию доступной!
Узнать больше.
Outlook
Диктуйте свои электронные письма
Не печатайте с клавиатуры. Используйте свой голос, чтобы печатать быстрее и сделать больше. Просто высказывайте свои мысли, чтобы быстро составить свое сообщение. Диктовка теперь доступна в Outlook для Mac. Попробуйте это. Откройте сообщение, выберите «Диктовать» на вкладке «Главная» и выскажите свое мнение.
Настройте действенные сообщения
Действенные сообщения позволяют быстро выполнять действия в Outlook. Разработчики теперь могут встраивать действия в свои электронные письма или уведомления, повышая заинтересованность пользователей своими услугами и повышая производительность организации.
Office 365 предоставляет два решения для повышения производительности с помощью действенных сообщений Outlook: действенные сообщения через электронную почту и действенные сообщения через Office 365 Connectors.
Узнать больше.
PowerPoint
Поиск получает обновление
Microsoft упростила поиск вещей в вашей колоде PowerPoint. Теперь вместо того, чтобы видеть диалоговые окна, ваши результаты будут отображаться в одном месте: в окне поиска.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Google Yandex
+6Новостей: 11779
+0Комментариев: 39434
+0Пользователей: 9986