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Инсайдеры Office могут установить сборку 20050303

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 01:34
  • Просмотров: 78


Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20050303).

Данные с картинки в Excel

Microsoft рада показать вам новую функцию, которая позволяет вам превращать изображения с табличными данными в данные, которые вы можете редактировать в Excel. С функцией «Данные с картинки» в Excel для Mac вы можете вставить данные из вырезки экрана в буфер обмена, файл изображения с вашего компьютера или с камеры iPhone. Нет необходимости вводить все данные. Excel может сделать это за вас!

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Инсайдеры Office могут установить сборку 20050303


Функция Click to Add Mode в Excel

Функция Click to Add Mode была частью Excel 2011, но не входила в последующие версии. Возвращение было самым востребованным предложением № 5 на UserVoice, и у компании было значительное количество отзывов в централизованной системе обратной связи. Microsoft слышала вас и снова сделала эту функцию доступной!

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Outlook

Диктуйте свои электронные письма

Не печатайте с клавиатуры. Используйте свой голос, чтобы печатать быстрее и сделать больше. Просто высказывайте свои мысли, чтобы быстро составить свое сообщение. Диктовка теперь доступна в Outlook для Mac. Попробуйте это. Откройте сообщение, выберите «Диктовать» на вкладке «Главная» и выскажите свое мнение.



Настройте действенные сообщения

Действенные сообщения позволяют быстро выполнять действия в Outlook. Разработчики теперь могут встраивать действия в свои электронные письма или уведомления, повышая заинтересованность пользователей своими услугами и повышая производительность организации.

Office 365 предоставляет два решения для повышения производительности с помощью действенных сообщений Outlook: действенные сообщения через электронную почту и действенные сообщения через Office 365 Connectors.

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PowerPoint

Поиск получает обновление

Microsoft упростила поиск вещей в вашей колоде PowerPoint. Теперь вместо того, чтобы видеть диалоговые окна, ваши результаты будут отображаться в одном месте: в окне поиска.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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