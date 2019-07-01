Инсайдеры Office могут установить сборку 12829.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:19
- Просмотров: 123
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12829.20000).
Outlook
Поиск сверху
Поле поиска перемещено в строку заголовка. Этот новый дом для поиска оставит более чистый список сообщений, где у вас будет место для размещения дополнительных сообщений.
Узнать больше.
Excel, Word, PowerPoint и Outlook
GIF-файлы теперь воспроизводятся
Анимированные GIF-файлы теперь воспроизводятся в редакторе, когда ранее были статичные. Они также имеют пользовательские элементы управления с кнопками воспроизведения и паузы.
Excel, Word, PowerPoint, Outlook и OneNote
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой развертывание Office 365 ProPlus через InTune было приостановлено после завершения работы Office Suite;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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