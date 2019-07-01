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Инсайдеры Office могут установить сборку 12829.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:19
  • Просмотров: 123

Инсайдеры Office могут установить сборку 12829.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12829.20000).

Outlook

Поиск сверху

Поле поиска перемещено в строку заголовка. Этот новый дом для поиска оставит более чистый список сообщений, где у вас будет место для размещения дополнительных сообщений.

Узнать больше.



Excel, Word, PowerPoint и Outlook

GIF-файлы теперь воспроизводятся

Анимированные GIF-файлы теперь воспроизводятся в редакторе, когда ранее были статичные. Они также имеют пользовательские элементы управления с кнопками воспроизведения и паузы.



Excel, Word, PowerPoint, Outlook и OneNote

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой развертывание Office 365 ProPlus через InTune было приостановлено после завершения работы Office Suite;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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