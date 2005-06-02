Инсайдеры Office могут установить сборку 20050602
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:58
- Просмотров: 115
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20050602).
Outlook
Новые функции
Надстройки для Outlook теперь доступны
• Установите ваши любимые надстройки и повысьте производительность в Outlook;
• Вы можете установить надстройки, перейдя в раздел «Настройка панели инструментов» в Outlook;
• Эта функция развёртывается постепенно, поэтому, если вы еще не видите надстройки, повторите попытку через несколько дней;
Метка чувствительности
• При создании сообщения электронной почты вы теперь сможете применить метку чувствительности и просмотреть метку по умолчанию, если она настроена вашим администратором;
• Вы можете добавить кнопку «Чувствительность» на панель инструментов через «...» или использовать «Чувствительность» в верхнем меню «Черновик»;
• Для получения дополнительной информации об этой функции, пожалуйста, посетите https://aka.ms/officemipdocs;
Улучшения списка сообщений
• Изображения отправителей в списке сообщений теперь доступны. Изображения отправителей могут помочь улучшить сканируемость входящих сообщений и быстро выбрать электронную почту, которая важна для вас;
• Вы увидите изображения отправителей в списке сообщений, когда список сообщений будет установлен в удобное положение;
Почтовые подсказки для автоматических ответов
Outlook теперь покажет информационную панель, указывающую, когда у кого-то из вашего списка получателей включен автоматический ответ.
Исправления ошибок
• Различные улучшения стабильности и производительности приложения;
• Улучшения в навигации по клавиатуре и подсказкам VO;
• Улучшения производительности при отображении большого количества элементов повестки дня;
• Улучшена навигация по клавиатуре для Propose New Time;
• @Mentions теперь работают, когда в форме создания события;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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