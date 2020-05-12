Сотрудничайте с другими пользователями при сохранении файлов в OneDrive
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 16:43
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Microsoft рада поделиться улучшением OneDrive, которое позволит сотрудничать с другими при сохранении файлов.
Сотрудничайте с другими пользователями
Когда вам нужно работать с другими, вы хотите сделать это прямо сейчас. Лучшие возможности Office для совместной работы предоставляются при хранении и работе с файлами в облаке. Когда вам нужно работать с другими пользователями, теперь у вас есть возможность обмениваться файлами Office при создании и сохранении их в OneDrive. Таким образом, вы немедленно делаете файл доступным для других, что позволяет сразу начать совместную работу.
Как это работает
Когда вы создаете файл и сохраняете его в OneDrive, включается опция «Выбрать коллабораторов».
1. Создайте файл.
2. Нажмите кнопку «Сохранить» или нажмите CTRL + S.
3. Выберите место для сохранения файла в OneDrive.
4. В поле «Выбрать сотрудников» начните вводить имя или адрес электронной почты человека, с которым вы хотите поделиться, и выберите его имя в списке.
5. Повторяйте шаг 4, пока не добавите всех людей, с которыми хотите поделиться.
6. Нажмите кнопку карандаша справа от поля «Выбрать коллабораторов».
7. Выберите тип доступа, который вы хотите предоставить людям («Можно редактировать» или «Только для просмотра»).
8. Нажмите кнопку «Сохранить».
Когда вы получите подтверждение отправки ссылки, вы узнаете, что ваш документ был сохранен и отправлен выбранным вами людям.
Доступность
Эта функция доступна подписчикам Microsoft 365, использующим Office для Windows в Insider Fast Version 2006 (сборка 12827.20000) или новее. Microsoft выпускает эту функцию для пользователей Insider Fast в течение мая. Если вы не увидите её сегодня, то она будет доступна вам в ближайшее время.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blog-insider.office.com
blog-insider.office.com
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