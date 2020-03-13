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Инсайдеры Office могут установить сборку 12827.20160

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 12:00
  • Просмотров: 0

Инсайдеры Office могут установить сборку 12827.20160

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12827.20160).

Excel

Запросы на естественном языке в идеях в Excel

Устали от попыток запомнить множество сложных формул? Теперь вы можете просто задавать вопросы Excel, чтобы получить представление о ваших данных, и все это с помощью силы вашего голоса! Используя интеллект, на который опираются идеи в Excel, запрос на естественном языке быстро ответит на вопросы пользователей о данных с помощью формул, диаграмм или сводных таблиц. Просто щелкните ячейку в диапазоне данных, а затем нажмите кнопку «Идеи». Введите вопрос в поле запроса в верхней части панели и нажмите Enter. Идеи предоставят ответы, которые вы можете вставить в рабочую книгу в виде диаграмм, таблиц, сводных таблиц и формул ответов.



Outlook

Календарь Outlook получает обновление

Благодаря вашим отзывам Microsoft смогла внедрить свежие, но знакомые обновления, поэтому опытные пользователи Outlook, такие как вы, могут сразу же повысить свою продуктивность.

Посмотрите на скриншот ниже, чтобы взглянуть на некоторые из обновлений: полужирные заголовки, цветные контуры календаря, новую полосу индикатора времени и значки.

Узнать больше.



Access

Панель «Добавить таблицы»

Навигация по таблицам и запросам для установления взаимосвязей стала проще в Access! Панель «Добавить таблицы» повысит вашу производительность при разработке и просмотре взаимосвязей, а также улучшит работу с запросами.



Date & Time Extended

Чтобы улучшить совместимость синтаксиса с SQL, а также повысить точность и уровень детализации записей, которые включают дату/время, Microsoft внедряет Date & Time Extended в Access. Дополнительный тип данных будет включать больший диапазон дат и более точную точность времени, которую смогут обеспечить пользователи.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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