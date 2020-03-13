Инсайдеры Office могут установить сборку 12827.20160
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 12:00
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12827.20160).
Excel
Запросы на естественном языке в идеях в Excel
Устали от попыток запомнить множество сложных формул? Теперь вы можете просто задавать вопросы Excel, чтобы получить представление о ваших данных, и все это с помощью силы вашего голоса! Используя интеллект, на который опираются идеи в Excel, запрос на естественном языке быстро ответит на вопросы пользователей о данных с помощью формул, диаграмм или сводных таблиц. Просто щелкните ячейку в диапазоне данных, а затем нажмите кнопку «Идеи». Введите вопрос в поле запроса в верхней части панели и нажмите Enter. Идеи предоставят ответы, которые вы можете вставить в рабочую книгу в виде диаграмм, таблиц, сводных таблиц и формул ответов.
Outlook
Календарь Outlook получает обновление
Благодаря вашим отзывам Microsoft смогла внедрить свежие, но знакомые обновления, поэтому опытные пользователи Outlook, такие как вы, могут сразу же повысить свою продуктивность.
Посмотрите на скриншот ниже, чтобы взглянуть на некоторые из обновлений: полужирные заголовки, цветные контуры календаря, новую полосу индикатора времени и значки.
Узнать больше.
Access
Панель «Добавить таблицы»
Навигация по таблицам и запросам для установления взаимосвязей стала проще в Access! Панель «Добавить таблицы» повысит вашу производительность при разработке и просмотре взаимосвязей, а также улучшит работу с запросами.
Date & Time Extended
Чтобы улучшить совместимость синтаксиса с SQL, а также повысить точность и уровень детализации записей, которые включают дату/время, Microsoft внедряет Date & Time Extended в Access. Дополнительный тип данных будет включать больший диапазон дат и более точную точность времени, которую смогут обеспечить пользователи.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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