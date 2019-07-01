Инсайдеры Office могут установить сборку 12905.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 18:48
- Просмотров: 85
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12905.20000).
PowerPoint
Используйте Surface Earbuds для управления презентациями PowerPoint
Если вы забыли свой кликер или не хотите им пользоваться, то ваши Surface Earbuds вас покроют. Вы можете провести пальцем вперед и назад по левому наушнику, чтобы перемещаться по презентации, когда она находится в режиме слайд-шоу. Вы можете воспроизводить или приостанавливать видео, встроенные в вашу презентацию, двойным нажатием.
Узнать больше.
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда сочетания клавиш и проверка орфографии не работали должным образом при использовании клавиатуры English Switzerland (QWERTZ);
Excel
Импорт и обновление данных из PDF-документов
Теперь вы можете импортировать и анализировать данные из PDF-документов. Чтобы включить эту функцию, выберите Данные> Получить данные> Из файлов> Из PDF.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой имена принтеров дублировались в списке доступных принтеров;
• Исправлена проблема, которая приводила к увеличению времени работы пользователей при удалении объединенных столбцов;
Outlook
Найдите то, что вам нужно
Сузьте поиск с помощью таких параметров, как папка, отправитель, дата, информация о вложении и многих других.
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, при которой файлы с кастомными значениями xml открывались крайне медленно;
• Исправлена проблема, из-за которой вставка или обновление индекса в документе, содержащем более ста записей, приводило к сбою приложения;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление нового комментария к пустому документу ничего не делало;
Office Suite
Известные исправления
• Исправлена проблема в Visual Basic for Applications в Microsoft Office, когда некоторые проекты VBA, содержащие ссылки на библиотеки кода с двухбайтовыми символами в имени библиотеки или пути к библиотеке, рассматривались приложением Office как поврежденные при загрузке;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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