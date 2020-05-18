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Инсайдеры Office могут установить сборку 12914.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:28
  • Просмотров: 89

Инсайдеры Office могут установить сборку 12914.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12914.20000).

Excel, Word и PowerPoint

Закрепление папок облегчает сохранение файлов Office

Microsoft получила отзывы о том, что пользователи хотят больше контролировать папки, доступные при сохранении нового файла. Microsoft рада предоставить вам новую возможность: закрепление папок в диалоговом окне «Сохранить». Эта новая возможность упростит сохранение файлов Word, Excel и PowerPoint.

Узнать больше.



Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой появлялось сообщение об ошибке «На эту книгу в данный момент ссылается другая, и она не может быть закрыта», поскольку надстройки загружались в алфавитном порядке, а не в указанном пользователем порядке;
• Исправлена проблема, из-за которой происходило повреждение памяти при управлении шрифтами между Excel и некоторыми сторонними приложениями вспомогательных технологий;
• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой приложения Excel, когда надстройки запрашивали элементы хоста на листах, содержащих фигуры с блокировками noSelect;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой гиперссылки в комментариях не работали;
• Исправлена проблема, из-за которой вставка HTML в WordMail for Calendar не работала;
• Исправлена проблема, из-за которой ответ на комментарий в соавторской сессии иногда приводил к фризу Word;
• Исправлена проблема, из-за которой увеличение и уменьшение масштаба области презентации приводило к разрыву между увеличенной рамкой выделения и указателем мыши;
• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой приложения Word, когда надстройки запрашивали элементы хоста на листах, содержащих фигуры с блокировками noSelect;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой увеличение и уменьшение масштаба области презентации приводило к разрыву между увеличенной рамкой выделения и указателем мыши;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой событие Folder.BeforeItemMove не срабатывало правильно, когда пользователь перемещал элементы между папками;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели элементы календаря, которые охватывали полуночный порог, как события всего дня;
• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой приложения Outlook, когда две надстройки добавляли кнопку в одну группу на ленте;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли поделиться календарем с гостевым пользователем;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой приложения Project после нажатия на «Опции»;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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