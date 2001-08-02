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Инсайдеры Office могут установить сборку 20052001

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 03:23
  • Просмотров: 65

Инсайдеры Office могут установить сборку 20052001

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20052001).

Outlook

Новые функции

Просмотр людей и поддержка контактов

Просматривайте, добавляйте, редактируйте, находите и удаляйте контакты из одного места. Изучите контакты, которые важны для вас и тех, с кем вы можете связаться.



Предлагаемые времена

Нужна помощь, чтобы найти время, подходящее для вашей встречи? Outlook теперь предложит время, когда вы и ваши коллеги свободны!



Mark as Private

Панель инструментов создания события теперь имеет команду [Mark as Private].

Add more options

Теперь вы можете выбрать «Добавить дополнительные параметры» в расширенной форме поиска. Используя это, вы можете сузить поиск, используя дополнительные поля, такие как Cc, Bcc, Priority, Read Status, Category и Flag status.



Исправления ошибок

• Открытая надстройка будет закрываться при изменении организатора во время создания события;
• Категории теперь могут быть правильно применены для папок IMAP/POP или «Мой компьютер»;
• Исправлена проблема, при которой выпадающее меню Snooze отображало искаженный текст при открытии электронного письма в новом окне;
• Необязательные приглашенные теперь отображаются в MailTips правильно;
• Исправлен редкий beachball, когда список сообщений пересортирован;
• Добавлена комбинация клавиш Ctrl-0 для флага для отслеживания выбранного сообщения в списке сообщений;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
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