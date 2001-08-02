Инсайдеры Office могут установить сборку 20052001
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 03:23
- Просмотров: 65
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20052001).
Outlook
Новые функции
Просмотр людей и поддержка контактов
Просматривайте, добавляйте, редактируйте, находите и удаляйте контакты из одного места. Изучите контакты, которые важны для вас и тех, с кем вы можете связаться.
Предлагаемые времена
Нужна помощь, чтобы найти время, подходящее для вашей встречи? Outlook теперь предложит время, когда вы и ваши коллеги свободны!
Mark as Private
Панель инструментов создания события теперь имеет команду [Mark as Private].
Add more options
Теперь вы можете выбрать «Добавить дополнительные параметры» в расширенной форме поиска. Используя это, вы можете сузить поиск, используя дополнительные поля, такие как Cc, Bcc, Priority, Read Status, Category и Flag status.
Исправления ошибок
• Открытая надстройка будет закрываться при изменении организатора во время создания события;
• Категории теперь могут быть правильно применены для папок IMAP/POP или «Мой компьютер»;
• Исправлена проблема, при которой выпадающее меню Snooze отображало искаженный текст при открытии электронного письма в новом окне;
• Необязательные приглашенные теперь отображаются в MailTips правильно;
• Исправлен редкий beachball, когда список сообщений пересортирован;
• Добавлена комбинация клавиш Ctrl-0 для флага для отслеживания выбранного сообщения в списке сообщений;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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