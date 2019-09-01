Инсайдеры Office могут установить сборку 12920.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:03
- Просмотров: 104
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12920.20000).
Outlook
Кнопки быстрого действия теперь появляются во всплывающих уведомлениях
Вы увидите кнопки быстрого действия во всплывающих уведомлениях при запуске Outlook в Windows 10. Теперь вы сможете пометить, удалить или выполнить другие действия из уведомления. Чтобы настроить действия, щелкните правой кнопкой мыши в списке сообщений Outlook и выберите «Установить быстрые действия».
PowerPoint
Более быстрое воспроизведение приходит к видео Microsoft Stream
Microsoft Stream позволяет сотрудникам вашей организации безопасно загружать, просматривать и обмениваться видео. Вы можете поделиться записями уроков, собраний, презентаций, тренингов или других видео, которые нужны вашей команде. Ранее Stream был интегрирован в PowerPoint. За последние несколько месяцев Microsoft значительно улучшила производительность воспроизведения видео. Теперь вы сможете быстрее воспроизводить потоковое видео в презентациях PowerPoint.
Узнать больше.
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда слайды не центрировались после масштабирования с помощью колесика мыши;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой копирование и вставка текста в панель комментариев не отображались;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающие подсказки к комментариям выглядели размытыми при 100% - ном масштабировании;
• Исправлена проблема, из-за которой файлы с длинными именами путей (более 32К) не открывались, а соответствующее сообщение об ошибке не отображалось;
• Исправлена проблема, из-за которой включение политики Word 2007 и более поздних двоичных документов и шаблонов приводило к сбою некоторых случаев совместного создания;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel иногда отключалось при подключении OneDrive;
• Исправлена проблема, когда щелчок по гиперссылке с закладками в одной и той же рабочей книге приводил к ее сокрытию;
• Исправлена проблема, когда некоторые ссылки копирования и вставки диаграмм использовали сопоставленные адреса дисков, а не универсальные адреса;
• Исправлена проблема, когда приложение Excel могло перестать отвечать на запросы после использования клавиш Ctrl + Shift + Arrow для прокрутки, когда окно Excel передавалось через Teams;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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