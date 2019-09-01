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Инсайдеры Office могут установить сборку 12920.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:03
  • Просмотров: 104

Инсайдеры Office могут установить сборку 12920.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12920.20000).

Outlook

Кнопки быстрого действия теперь появляются во всплывающих уведомлениях

Вы увидите кнопки быстрого действия во всплывающих уведомлениях при запуске Outlook в Windows 10. Теперь вы сможете пометить, удалить или выполнить другие действия из уведомления. Чтобы настроить действия, щелкните правой кнопкой мыши в списке сообщений Outlook и выберите «Установить быстрые действия».



PowerPoint

Более быстрое воспроизведение приходит к видео Microsoft Stream

Microsoft Stream позволяет сотрудникам вашей организации безопасно загружать, просматривать и обмениваться видео. Вы можете поделиться записями уроков, собраний, презентаций, тренингов или других видео, которые нужны вашей команде. Ранее Stream был интегрирован в PowerPoint. За последние несколько месяцев Microsoft значительно улучшила производительность воспроизведения видео. Теперь вы сможете быстрее воспроизводить потоковое видео в презентациях PowerPoint.

Узнать больше.

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда слайды не центрировались после масштабирования с помощью колесика мыши;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой копирование и вставка текста в панель комментариев не отображались;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающие подсказки к комментариям выглядели размытыми при 100% - ном масштабировании;
• Исправлена проблема, из-за которой файлы с длинными именами путей (более 32К) не открывались, а соответствующее сообщение об ошибке не отображалось;
• Исправлена проблема, из-за которой включение политики Word 2007 и более поздних двоичных документов и шаблонов приводило к сбою некоторых случаев совместного создания;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel иногда отключалось при подключении OneDrive;
• Исправлена проблема, когда щелчок по гиперссылке с закладками в одной и той же рабочей книге приводил к ее сокрытию;
• Исправлена проблема, когда некоторые ссылки копирования и вставки диаграмм использовали сопоставленные адреса дисков, а не универсальные адреса;
• Исправлена проблема, когда приложение Excel могло перестать отвечать на запросы после использования клавиш Ctrl + Shift + Arrow для прокрутки, когда окно Excel передавалось через Teams;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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