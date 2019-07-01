Инсайдеры Office могут установить сборку 20052800
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 18:28
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20052800).
Outlook
Новые функции
• При поиске кого-либо, нажмите на его изображение аватара в результатах поиска, чтобы просмотреть дополнительную информацию о нем, такую как его организационная структура, имя и адрес электронной почты;
• Что нового в новом Outlook - Будьте в курсе новых функций и возможностей в новом Outlook и попробуйте их сами. Посетите панель Что нового, чтобы увидеть последние обновления и максимально использовать свой почтовый ящик и календарь
• Чтение квитанций - Убедитесь, что важные сообщения электронной почты были прочитаны ключевыми получателями. Отследите, кто открыл и просмотрел ваше сообщение, запрашивая квитанции о прочтении при составлении письма;
Исправления ошибок
• Исправлена проблема, когда в редких случаях пользователи не могли добавить учетную запись Office 365;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые части Outlook не были правильно локализованы для некоторых языков;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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