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Бесплатные шаблоны для PowerPoint

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 20:35
  • Просмотров: 33


Всем нам рано или поздно приходилось, или даже сейчас приходится делать презентации в Power Point и нередко бывают случаи, когда не можем мы найти нужный нам подходящий шаблон. Одни шаблоны, устаревшие с форматов 4x3, а другие не подходят по цветовому тону. Удивительно, но есть сервис, который предоставляет как бесплатные шаблоны для презентаций, так и платные. И это то случай, когда бесплатных шаблонов действительно предостаточно. Данный сервис имеет название HiSlide – https://hislide.io


На сайте представлены как шаблоны для Microsoft Office, так и для Keynote и Google Slides. Для пакета Office шаблонов представлено больше всего, так как офисный пакет от редмондцев – самый популярный в мире.


На главной странице сайта вы обнаружите 3 типа шаблонов для 3 описанный программных продуктов выше. Сервис правда на английском языке, но разберется здесь даже ребенок. Сверху видны вкладки, перейдя по которым вы обнаружите шаблоны для презентаций, а снизу показаны лучшие шаблоны под конкретную вами используемую программу.


При переходе в понравившийся вам шаблон справа показывается количество уникальных слайдов, соотношение сторон шаблона, наличие анимаций, поддержка Retina-дисплеев (экранов высокого разрешения), поддерживаемые версии Microsoft Office и дополнительная информация, например, наличие бесплатных шрифтов. Только для скачивания шаблонов необходима бесплатная регистрация с указанием вашего электронного адреса.


Если вам сложно сразу выбрать шаблон, то предлагаю вашему вниманию плагин для PowerPoint, который встраивается в ваш Офисный пакет и в режиме онлайн у вас будет подборка шаблонов прямо в программе офисного пакета.


Давайте попробуем использовать шаблон с сайта HiSlide. Итак, переходим на главную страницу сайта. Далее переходим в Best PowerPoint, т.е. лучше шаблоны PowerPoint. Кликаем, к примеру, на Business Startup Presentation PPT. Потом, если шаблон после предварительно просмотра, подходит нам, загружаем шаблон при клике на кнопку Download Now (Register and free download). Загружается zip-архив и после распаковки запускаем шаблон. Выбираем формат для MacOs или для старого/нового Офиса (ppt/pptx).


Далее запускается Microsoft Office и разрешаем редактирование шаблона, после чего мы можем отредактировать шаблон как мы пожелаем, и добавлять туда текст, картинки, анимацию, видео и музыку. Поддерживается, несмотря на оригинальный текст, также и русский язык. Все предельно просто и понятно.
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