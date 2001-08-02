Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13001.20020
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 03:00
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13001.20020).
PowerPoint
Репетируйте с Presenter Coach
Репетируйте свою предстоящую презентацию с помощью Presenter Coach, который поможет вам стать отличным докладчиком с помощью искусственного интеллекта в приложениях Office Mobile или PowerPoint. Он также помечает такие проблемы, как слишком быстрый разговор или слишком большое количество «ум». После каждой репетиции вы получаете отчет, который включает статистику и предложения по улучшению.
Outlook
Новая фотогалерея
Экономьте время на поиске фотографий, используя новую галерею из Office.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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