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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13001.20020

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 03:00
  • Просмотров: 0

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13001.20020

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13001.20020).

PowerPoint

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Outlook

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Илья Источник:
insider.office.com
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