Инсайдеры Office могут установить сборку 200601
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 16:43
- Просмотров: 92
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 200601).
Word
Читайте документы в режиме редактирования
Теперь вы можете читать свои документы в режиме редактирования, не опасаясь случайных изменений. Чтобы включить эту функцию, нажмите иконку карандаша, чтобы перейти в режим редактирования. Попробуйте сегодня, прочитав длинный документ!
Outlook
Результаты поиска с вкладками
Вы можете найти нужную информацию с помощью вкладок.
OneDrive
Редактируйте файлы, когда вы не в сети
Редактировать файлы в автономном режиме стало еще проще. Теперь вы можете редактировать файлы Office, хранящиеся в OneDrive, которые помечены как доступные в автономном режиме.
Office
Перенос высокоэффективных изображений на рабочий стол
Microsoft получила ваши отзывы и рада объявить о новой функции, которая позволяет быстро переносить высокоэффективные изображения на рабочий стол. Большинство изображений на iOS-устройствах имеют HEIC-форматы, которые перенос файлов ранее не поддерживал. Теперь вы переносите практически каждое изображение с вашего телефона на рабочий стол!
HEIC будут преобразованы в JPG, чтобы включить перенос. Дайте разрешение на это преобразование, чтобы завершить перенос.
Множественный выбор изображений на вкладке «Мультимедиа»
Теперь вы можете многократно выбирать различные изображения и выполнять различные действия. Ранее медиафайлы были недоступны для действий. Теперь вы можете многократно выбирать и выполнять контекстно-зависимые естественные действия, такие как выбор изображений для удаления, совместного использования или упаковки их в Word и PowerPoint.
Коснитесь вкладки «Мультимедиа» и долго удерживайте любое изображение, чтобы активировать множественный выбор. Вуаля! Теперь можно выбрать несколько фотографий и выполнить различные действия, щелкнув соответствующую иконку сверху.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+8Новостей: 11942
+0Комментариев: 39436
+0Пользователей: 10013