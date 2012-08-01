Инсайдеры Office могут установить сборку 200601

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 200601).Теперь вы можете читать свои документы в режиме редактирования, не опасаясь случайных изменений. Чтобы включить эту функцию, нажмите иконку карандаша, чтобы перейти в режим редактирования. Попробуйте сегодня, прочитав длинный документ!OutlookВы можете найти нужную информацию с помощью вкладок.Редактировать файлы в автономном режиме стало еще проще. Теперь вы можете редактировать файлы Office, хранящиеся в OneDrive, которые помечены как доступные в автономном режиме.Microsoft получила ваши отзывы и рада объявить о новой функции, которая позволяет быстро переносить высокоэффективные изображения на рабочий стол. Большинство изображений на iOS-устройствах имеют HEIC-форматы, которые перенос файлов ранее не поддерживал. Теперь вы переносите практически каждое изображение с вашего телефона на рабочий стол!HEIC будут преобразованы в JPG, чтобы включить перенос. Дайте разрешение на это преобразование, чтобы завершить перенос.Теперь вы можете многократно выбирать различные изображения и выполнять различные действия. Ранее медиафайлы были недоступны для действий. Теперь вы можете многократно выбирать и выполнять контекстно-зависимые естественные действия, такие как выбор изображений для удаления, совместного использования или упаковки их в Word и PowerPoint.Коснитесь вкладки «Мультимедиа» и долго удерживайте любое изображение, чтобы активировать множественный выбор. Вуаля! Теперь можно выбрать несколько фотографий и выполнить различные действия, щелкнув соответствующую иконку сверху.