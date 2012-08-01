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Инсайдеры Office могут установить сборку 200601

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 16:43
  • Просмотров: 92

Инсайдеры Office могут установить сборку 200601

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 200601).

Word

Читайте документы в режиме редактирования

Теперь вы можете читать свои документы в режиме редактирования, не опасаясь случайных изменений. Чтобы включить эту функцию, нажмите иконку карандаша, чтобы перейти в режим редактирования. Попробуйте сегодня, прочитав длинный документ!
Outlook

Результаты поиска с вкладками

Вы можете найти нужную информацию с помощью вкладок.



OneDrive

Редактируйте файлы, когда вы не в сети

Редактировать файлы в автономном режиме стало еще проще. Теперь вы можете редактировать файлы Office, хранящиеся в OneDrive, которые помечены как доступные в автономном режиме.

Office

Перенос высокоэффективных изображений на рабочий стол

Microsoft получила ваши отзывы и рада объявить о новой функции, которая позволяет быстро переносить высокоэффективные изображения на рабочий стол. Большинство изображений на iOS-устройствах имеют HEIC-форматы, которые перенос файлов ранее не поддерживал. Теперь вы переносите практически каждое изображение с вашего телефона на рабочий стол!

HEIC будут преобразованы в JPG, чтобы включить перенос. Дайте разрешение на это преобразование, чтобы завершить перенос.

Множественный выбор изображений на вкладке «Мультимедиа»

Теперь вы можете многократно выбирать различные изображения и выполнять различные действия. Ранее медиафайлы были недоступны для действий. Теперь вы можете многократно выбирать и выполнять контекстно-зависимые естественные действия, такие как выбор изображений для удаления, совместного использования или упаковки их в Word и PowerPoint.

Коснитесь вкладки «Мультимедиа» и долго удерживайте любое изображение, чтобы активировать множественный выбор. Вуаля! Теперь можно выбрать несколько фотографий и выполнить различные действия, щелкнув соответствующую иконку сверху.
Илья Источник:
insider.office.com
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