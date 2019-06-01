Инсайдеры Office могут установить сборку 13001.20002
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:09
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13001.20002).
Excel
Sheet View
Теперь можно сортировать и фильтровать файл Excel при взаимодействии с другими пользователями с помощью функции Sheet View. Эта новая функция предотвращает влияние сортировок и фильтров других пользователей при совместном создании документа.
Создание сводных таблиц из наборов данных в Power BI
Вы можете создавать сводные таблицы в Excel, которые подключены к наборам данных, хранящимся в Power BI, с помощью нескольких щелчков мыши. Это позволяет вам получить лучшее из сводных таблиц и Power BI. Вычисляйте, суммируйте и анализируйте ваши данные с помощью сводных таблиц из ваших безопасных наборов данных Power BI.
Узнать больше.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой кастомные значения на оси диаграммы применялись неправильно;
• Исправлена проблема, из-за которой рабочие листы, содержащие несколько формул с заданными именами, приводили к увеличению времени сохранения файлов;
Outlook
Быстрое повторное открытие элементов из предыдущей сессии
Microsoft добавила возможность быстрого повторного открытия элементов из предыдущей сессии Outlook. Вне зависимости от того, происходит ли сбой Outlook или вы его закрываете, вы сможете быстро перезапустить элементы при повторном открытии приложения. Эта функция включена по умолчанию. Чтобы отключить её, перейдите в Опции> Основные> Параметры запуска.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой окно IME (Input Method Editor) перекрывало основной текст, вводимый через IME, при использовании нескольких мониторов с разными разрешениями;
• Исправлена проблема, из-за которой просмотр шаблона при создании нового сообщения электронной почты приводил к сбою;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли использовать общие папки Exchange 2010 после Outlook версии 1911;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка «Категоризация» для групповых календарей на ленте Office была отключена;
• Исправлена проблема, из-за которой у пользователей происходил сбой в Outlook при работе с гиперссылками в обычных текстовых сообщениях электронной почты;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook не могло разобрать длинные имена файлов, закодированные с помощью RFC2231;
• Исправлена проблема, из-за которой выпадающий список Online Archive отсутствовал в свойствах папок у пользователей мониторов с высоким DPI;
• Исправлена проблема, из-за которой у пользователей с конфликтующими контактами происходили сбои в Outlook;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой временные метки в панелях комментариев не основывались на системной локализации времени;
• Исправлена проблема, из-за которой комментарии между веб-приложением и настольным приложением не синхронизировались;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, при которой редактор слайдов с одного слайда накладывался на следующий слайд;
• Исправлена проблема, из-за которой панель комментариев, закрытая пользователем, снова открывалась автоматически;
• Исправлена проблема, из-за которой файлы PowerPoint со встроенными диаграммами/ рабочими книгами могли приводить к сбоям при сохранении файла;
• Исправлена проблема с открытием файлов с сервера, настроенного с помощью проверки подлинности на основе форм;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая препятствовала удалению или переназначению потерянных задач после удаления родительского плана.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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